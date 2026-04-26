Enfrentamientos armados
Asesinado el ministro de Defensa de Mali en su residencia en un ataque vinculado a Al-Qaeda
Su segunda esposa también ha fallecido en este incidente
Redacción
El ministro maliense de Defensa Sadio Camara, uno de los principales responsables de la junta en el poder desde 2020, fue asesinado en el ataque llevado a cabo el sábado por la rama saheliana de Al-Qaeda contra su residencia, supo AFP el domingo por su familia y por fuentes gubernamentales y militares.
"En el ataque de Kati, el ministro (Sadio) Camara fue asesinado así como su segunda esposa (...)", declaró a AFP un miembro de su familia. "Hemos perdido a un ser muy querido, el ministro de Defensa. Cayó en el campo de honor", dijo a AFP una fuente gubernamental, confirmada por otras fuentes militares.
Según habitantes, la residencia del ministro en Kati fue en gran parte destruida el sábado por una fuerte explosión. Su entorno había desmentido las alegaciones de que Camara estaba herido.
Una década de violencia
Malí está sumido desde hace más de una década en conflictos y violencia yihadista, pero desde la toma del poder en 2020 por la junta, los ataques del sábado de los yihadistas del Grupo de apoyo al islam y a los musulmanes (JNIM, aliado de Al-Qaeda) y de la rebelión tuareg del Frente de liberación del Azawad (FLA) no tienen precedentes.
El ejército maliense continuaba el domingo los combates contra yihadistas aliados con separatistas tuareg cerca de la capital y en el norte del país saheliano, tras los ataques coordinados sin precedentes de la víspera contra la junta en el poder, en los que murió el ministro de Defensa.
Malí enfrenta desde 2012 una profunda crisis de seguridad, alimentada especialmente por la violencia de grupos yihadistas afiliados a Al-Qaeda y a la organización Estado Islámico (EI), así como por grupos criminales comunitarios y separatistas.
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
- Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
- Leonor participa en la Regata Interuniversidades de Santiago de la Ribera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
- Iñaki ‘Uoho’ Antón: 'Con sesenta tacos si no has aprendido algo o estás perdiendo el tiempo o viendo demasiado fútbol”
- Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia
- En marcha todas las obras del Corredor salvo la entrada a Cartagena