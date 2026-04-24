Epstein alojó en 4 pisos de barrios acomodados de Londres a mujeres de su red de trata sexual

El fallecido pederasta y financiero estadounidense Jeffrey Epstein alojó en cuatro pisos de Londres a varias mujeres que posteriormente le acusaron de abusos, informa este viernes la BBC.

La cadena pública británica encontró facturas, correos electrónicos y otros documentos en los archivos de Epstein --divulgados parcialmente en los últimos meses por el Gobierno de Estados Unidos-- que revelan que el magnate alquilaba propiedades en el acomodado barrio de Kensington y Chelsea.

También evidencian que algunas de las jóvenes alojadas allí fueron coaccionadas para reclutar a otras chicas para su red de trata sexual, además de ser transportadas regularmente a París en el tren Eurostar para visitarlo, indica la emisora.

De acuerdo con la BBC, al menos seis de estas mujeres han alegado abusos por parte del empresario, que falleció en una prisión neoyorquina en 2019 a la espera de juicio por tráfico de menores, mientras que su pareja y cómplice, la británica Ghislaine Maxwell, cumple condena en EEUU.

Muchas de las chicas, que procedían en buena parte de Rusia y Europa del Este, fueron alojadas en los pisos de Londres después de que la Policía Metropolitana (Met) decidiera archivar la denuncia presentada en 2015 por la estadounidense Virginia Giuffre por supuesto tráfico sexual a la capital británica.

Entre otras cosas, Giuffre, que se suicidó en abril de 2025, a los 41 años, acusó al entonces príncipe de Andrés del Reino Unido de haber abusado de ella cuando era menor en tres ocasiones, una de ellas en Londres, con intermediación de Epstein.

En 2022, Andrés Mountbatten-Windsor, que fue despojado de sus títulos por el rey Carlos III el pasado octubre, llegó a un acuerdo judicial con ella por una suma millonaria para que retirara una demanda civil en Estados Unidos.

Infraestructura

La BBC explica que analizó millones de páginas de los archivos Epstein para componer una imagen de las actividades en territorio británico del pederasta, que cumplió condena en 2008 en su país por solicitar prostitución de una menor.

La cadena concluye que la operación londinense era más amplia de lo que se creía, pues parece haber un mayor número de víctimas y una infraestructura de viviendas y transporte establecida para trasladarlas entre países.

En una declaración a la BBC, la Policía dijo que reconoce sus "obligaciones en virtud del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos" --que garantiza el derecho a la libertad frente a la esclavitud y el trabajo forzoso-- y cree que "se cumplieron".

Tras el escándalo mundial por los archivos Epstein, Scotland Yard revisa ahora registros de vuelo para determinar si hay base para abrir una investigación por trata en el Reino Unido.

Noticias relacionadas

La Met investiga paralelamente al exduque de York y al antiguo ministro laborista Peter Mandelson por presunta conducta indebida en cargo público por haber supuestamente filtrado información confidencial del Gobierno al magnate