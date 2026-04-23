Guerra en Oriente Próximo
Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas
Así lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EFE
Washington
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- El Arco Noroeste cumple un mes: más fluidez en el Nudo de Espinardo, 'menos estrés' y ahorro de tiempos para conductores y transportistas
- Nunca antes visto en Murcia: abre una nueva heladería que une café de especialidad, dulces premium y 'gelato' artesanal
- La Policía busca a Paco, un vecino desaparecido en Jumilla: se fue en su coche y se pierde su rastro
- Alicia Rubio o Samuel Baixauli: el nombre del nuevo rector se decidirá la próxima semana
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