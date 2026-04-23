Accidente ferroviario
Al menos 17 heridos, cinco de ellos críticos, en una colisión frontal de trenes en Dinamarca
Dos convoyes han impactado frontalmente a alta velocidad
Redacción
Dos trenes han chocado la mañana del jueves en Dinamarca, entre Hillerød y Kagerup, a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague, causando al menos 17 heridos, cinco de ellos en estado crítico, según informaron la policía y los medios locales.
“Se ha producido un grave accidente ferroviario. Dos trenes han colisionado, y la policía, así como los servicios de emergencia, están desplegados en gran número”, escribió la policía local en un comunicado. Los medios locales hablan de una decena de heridos, cuyo estado no ha sido precisado.
A las 6:30 de la mañana, el servicio de bomberos y rescate de Frederiksborg recibió un aviso sobre el accidente ferroviario. Según los servicios de emergencia de la capital, dos trenes locales chocaron frontalmente en una intersección. Hay heridos entre los pasajeros, pero todos han sido desembarcados de los convoyes.
La policía ha informado de que el servicio ferroviario en la zona se verá afectado indefinidamente. El tramo de carretera entre Isterødvejen y Kagerup está cerrado y se prevé que permanezca cerrado durante un período prolongado.
Siete ambulancias, dos vehículos de emergencia, dos vehículos de asistencia médica de emergencia, tres transportes médicos y un coordinador de emergencias, además de s un helicóptero de las Fuerzas Armadas, participan en las labores de rescate y auxilio.
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