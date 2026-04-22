Colombia
Un detenido en Buenos Aires por el asesinato de Miguel Uribe Turbay
"Era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en Bogotá", informa el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina
EFE
Buenos Aires
La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar del asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.
Las autoridades arrestaron "a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá", informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.
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