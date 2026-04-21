Trump alarga unas horas la tregua para que Irán acuda a negociar a Pakistán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado durante la madrugada de este martes que, según él, el alto el fuego temporal en Oriente Medio caduca durante la madrugada del jueves, lo que da 24 horas extra en las negociaciones que deben empezar este miércoles en Pakistán.

El cese a las hostilidades fue anunciado el pasado 7 de abril por un plazo de dos semanas y debía, en principio, terminar en la noche de este martes a miércoles. Trump, sin embargo, le ha dado unas horas más de vida, a pesar de que ha dicho que no aceptará ninguna prórroga si no se llega a un acuerdo antes.

Las negociaciones, sin embargo, siguen en el aire: a pesar de que fuentes paquistaníes aseguran que los preparativos ya están hechos y que las charlas deberían empezar en la tarde del miércoles, Irán aún no ha confirmado oficialmente su asistencia.

"Mesa de rendición"

"Trump, al imponer su sitio [con el doble bloqueo en el estrecho de Ormuz] ha violado el alto el fuego, y busca convertir la mesa de negociaciones, en su propia imaginación, en una mesa de rendición; o directamente busca una excusa para volver a la guerra. No aceptamos negociaciones bajo amenazas, y en estas dos últimas semanas nos hemos preparado para revelar nuestras cartas en el campo de batalla", declaré el lunes el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, uno de los hombres con más poder en la República Islámica.

Ghalibaf es quien, de hecho, debería liderar la delegación iraní en Islamabad —si es que las negociaciones finalmente se llevan a cabo—, de la misma forma que lo hizo en la primera ronda de las charlas hace 10 días. EEUU será representado por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, el jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, quien no ostenta ningún cargo público. Se espera que la delegación de Washington aterrice en la capital paquistaní durante la mañana del miércoles.

Hora límite

Tanto Estados Unidos como Irán, durante los últimos días, han amenazado con retomar la guerra en caso de que caduque el alto el fuego y no haya acuerdo. Trump ha asegurado que "bombardeará todas las centrales eléctricas y puentes de Irán"; Irán, que atacará con mucha más dureza las instalaciones petroleras de los países del Golfo, y que forzará el cierre no solo de Ormuz, sino también del estrecho de Bab el Mandeb, que separa el mar Rojo del océano Índico. Esta vía es vital para el comercio mundial y la conexión de mercancías entre Asia y Europa.

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A pesar de que Trump ha dicho y repetido por activa y por pasiva que el acuerdo está "casi hecho", Teherán asegura que aún hay dos grandes puntos de divergencia: el futuro de Ormuz, que Irán quiere controlar aún cuando termine la guerra, y el programa nuclear iraní. Irán rechaza tanto entregar los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido que posee como parar indefinidamente su programa de enriquecimiento, catalogado como un "derecho nacional" por el presidente persa, Mesud Pezeshkian.