Muere un turista en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México

Una turista canadiense murió este lunes tras un tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas. Posteriormente, otras versiones aseguraron que en realidad el agresor se había privado de la vida.

Según la información, varias personas habrían resultado lesionadas, pero ya reciben atención médica Un tiroteo registrado este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, dejó un saldo preliminar de personas fallecidas, al menos una decena de lesionados y el presunto atacante abatido por fuerzas de seguridad.

Según los medios mexicanos, de acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado comenzó a disparar contra visitantes que se encontraban en el sitio, lo que provocó momentos de pánico en una de las zonas más concurridas del complejo arqueológico.

Testigos relataron que se escucharon múltiples detonaciones, lo que obligó a turistas a buscar resguardo de manera inmediata. Además de los heridos por arma de fuego, algunas personas resultaron lesionadas durante la estampida generada por el ataque. Tras el reporte de los hechos, elementos de seguridad federales y estatales acudieron al lugar y lograron neutralizar al agresor, quien fue abatido en el sitio.

En paralelo, personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y cuerpos de emergencia activaron un operativo para evacuar a los visitantes y brindar atención médica a los heridos, varios de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos. El área fue asegurada por autoridades mientras peritos y agentes ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque.

Identidad de las víctimas

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente la identidad de las víctimas ni del agresor. Tampoco se ha precisado el número definitivo de personas afectadas. Debido a la gravedad del incidente, el sitio arqueológico permanece cerrado temporalmente, mientras se refuerzan las medidas de seguridad.

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El hecho ha generado inquietud al tratarse de uno de los principales destinos turísticos del país, reconocido a nivel internacional y con alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. Se prevé que en las próximas horas las autoridades emitan información más detallada sobre lo ocurrido y el estado de salud de los lesionados. En el lugar.