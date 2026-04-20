La justicia francesa cita a declarar a Elon Musk y el jefe de X llama "retrasados mentales" a los investigadores

El hombre más rico del mundo, bajo el ojo de la justicia francesa. Desde hace meses, Elon Muskestá siendo investigado por las autoridades del país por "complicidad en la distribución de pornografía infantil a través de su plataforma X y del uso de su propio modelo de inteligencia artificial para crear deepfakes", es decir, imágenes sexualmente explícitas ultrarrealistas de desconocidos, en su mayoría, de mujeres y niños.

Ante estas acusaciones, la Fiscalía de París citó este lunes a declarar al magnate estadounidense y a la antigua directora general de X, Linda Yaccarino, en una audiencia a puerta cerrada. Sin embargo, Musk no compareció, y ante las sospechas de que esto pudiera pasar, la fiscal Laure Beccuau reiteró el pasado sábado que "la ausencia de las personas implicadas no impide la continuación de la investigación". "La conducción de esta investigación forma parte, en esta fase, de un enfoque constructivo con el objetivo final de garantizar que la plataforma X cumpla con la legislación francesa”, insistió Beccuau.

La red social no quiso quedarse callada ante las acusaciones, y denunció a través de un comunicado que los registros realizados el pasado mes de febrero en su sede de París son un "acto judicial abusivo" basado en "motivos políticos", negando cualquier irregularidad. "La Fiscalía de París está intentando claramente presionar a la dirección de X en Estados Unidos atacando a su filial francesa (...) No nos dejaremos intimidar", afirmó la compañía. Musk, sin embargo, fue menos cordial e incluso llegó a llamar "retrasados mentales" a los investigadores.

De injerencia extranjera a creación de 'deepfakes'

La investigación a la red social se inició el pasado julio, después de que las autoridades francesas presentaran varios informes sobre el posible uso del algoritmo de X con fines de injerencia extranjera. Con el tiempo, la cosa se complicó para Musk y el procedimiento se amplió a principios de este enero para incluir cargos de "distribución de material sexual y deepfakes", después de que tres ministros y dos diputados acusaran al chatbot Grok de haber generado y difundido vídeos falsos de contenido sexual explícito "en los que aparecían principalmente menores".

Desde hace meses, una nueva función de pago de Grok, llamada spicy, permite a los usuarios crear este tipo de vídeos directamente desde la plataforma con el objetivo de generar contenido viral, afectando especialmente a niños y a mujeres.

Tras analizar estos informes, la fiscalía francesa decidió convocar al empresario este lunes por sospechas de un "delito de manipulación sexual de una persona sin su consentimiento", que en Francia se castiga con dos años de prisión y una multa de 60.000 euros.

Tensiones entre Washington y París

Esta batalla judicial contra Musk ha generado tensiones entre Washington y París. El Departamento de Justicia estadounidense se niega a ayudar a las autoridades francesas en su investigación, al considerar que el proceso está motivado políticamente. Según informó The Wall Street Journal, dicho departamento habría enviado una carta a través de la Oficina de Asuntos Internacionales en relación al caso, pero la Fiscalía de París declaró a la agencia AFP desconocer de su existencia.

En dicha carta, la fiscalía federal toma partido a favor de X, argumentando que la investigación viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos relativa a la libertad de expresión, según cita el periódico. Lejos de ceder ante las presiones de la Administración Trump, las autoridades francesas, por su lado, se han reafirmado en la importancia de la "separación de poderes y la independencia del poder judicial". "Las investigaciones penales se llevan a cabo bajo la autoridad exclusiva de los magistrados", subrayó la Fiscalía de París.

India, Malasia, Brasil... a X se le acumulan las investigaciones

Francia no es el único país europeo que mantiene una batalla legal contra Elon Musk y su compañía. En diciembre pasado, la Comisión Europea multó a la empresa con 120 millones de euros por infringir la Ley Europea de Servicios Digitales. Elon Musk reaccionó pidiendo la abolición de la Unión Europea y comparándola con un Cuarto Reich. Aunque acabó claudicando y se acogió a varias enmiendas para abordar las críticas, pagar la multa y apelar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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India y Malasia también abrieron recientemente una investigación después de que el chatbot de la red social permitiera la creación y distribución sin consentimiento de imágenes sexualizadas generadas por IA. A pesar de las advertencias y los múltiples procesos judiciales en activo, la plataforma X se ha limitado a disculparse, sin eliminar todavía la polémica función spicy. Por ello, Brasil ha querido ir más allá y exigió la suspensión de Grok hasta que concluya la investigación.