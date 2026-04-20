Israel confirma que un soldado israelí destruyó a martillazos un Jesucristo en el Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado que ha verificado la autenticidad de una imagen que circulaba en redes sociales de un soldado israelí golpeando con un mazo una estatua de Jesús en el sur de Líbano.En la imagen, el soldado aparece con un mazo a punto de golpear la cabeza de una estatua de un Jesús crucificado que se cayó de la cruz.

El Ejército adelantó que "se tomarán medidas apropiadas contra todos los involucrados", sin dar más detalles y aseguró estar trabajando con la comunidad para "restaurar la estatua a su sitio".La imagen se ha difundido en X desde que la ha compartido el periodista palestino Yunis Tirawi el domingo..

En ella aparece un soldado del Ejército de Israel, con un martillo largo, golpeando la cara de una talla de Jesucristo crucificado que ha sido descolgada de la cruz en la que se encontraba, quedando invertida y apoyada en el suelo. La fotografía es en un espacio abierto, y no dentro de una iglesia.

Según Tirawi y el diario israelí 'Yedioth Ahronoth', la figura se encontraba en la aldea de Debel, en el sector central del sur del Líbano, que permanece ocupado militarmente por Israel.

"Grave y vergonzoso"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha tildado este lunes de "grave y vergonzoso" el incidente en el que un soldado israelí golpea con una maza la cara de una figura de Jesucristo en el sur de Líbano, después de que la investigación del Ejército confirmara que la fotografía publicada a través de redes sociales era auténtica.

"El daño a un símbolo religioso cristiano por parte de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano es algo grave y vergonzoso", ha dicho Saar, que ha aplaudido al Ejército por su comunicado de condena del incidente y su investigación sobre el asunto.

Así, ha expresado su "confianza" en que "se adoptarán las necesarias medidas estrictas contra quien llevara a cabo este horrible acto". "Esta vergonzosa acción es totalmente contraria a nuestros valores", ha insistido el jefe de la diplomacia israelí a través de un mensaje en redes sociales.

Israel pide disculpas

"Israel es un país que respeta las diferentes religiones y sus símbolos sagrados, y que defiende la tolerancia y el respeto entre las fes", ha manifestado. "Nos disculpamos por este incidente y ante cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos", ha zanjado.

El Ejército de Israel anunció horas antes la apertura de una investigación en torno al suceso y aseguró que contempla este incidente con "gran severidad", a tiempo que incidió que este comportamiento "no concuerda con los valores que se esperan de sus tropas".

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"Las FDI incluso están trabajando para ayudar a la comunidad a restaurar la figura en su lugar", dijo, al tiempo que señaló que los militares israelíes están desplegados en el sur de Líbano, en el marco de una nueva invasión del país vecino, "para desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá".