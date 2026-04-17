Trump asegura "estar muy cerca de conseguir un acuerdo" con Irán para terminar con la guerra

Era un gran escollo, y ahora ya no está: una de las exigencias de Irán en las negociaciones con EEUU era extender el alto el fuego temporal vigente también al Líbano, país bombardeado constantemente por Israel. Pakistán, en su anuncio de cese de las hostilidades la semana pasada, incluyó al pequeño país mediterráneo en la tregua. El primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, hizo caso omiso.

Pero con el anuncio de este miércoles del alto el fuego, las negociaciones entre Washington y Teherán para acabar con la guerra en Oriente Medio parecen mucho más encaminadas. "Veremos qué pasa. Pero creo que estamos muy cerca de conseguir un acuerdo con Irán", ha declarado ante la prensa el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la madrugada de este viernes. El multimillonario, de hecho, ha asegurado estar dispuesto a viajar él mismo a Islamabad --ciudad donde ocurrió la primera ronda de negociaciones y debería ocurrir la segunda, este fin de semana-- en caso de llegar a un acuerdo.

Quedan, sin embargo, varios escollos. Según filtraciones a la prensa, EEUU e Irán mantienen discrepancias, sobre todo, en el futuro del uranio altamente enriquecido iraní, y en la capacidad en el futuro de la República Islámica de continuar tratando su uranio.

Enriquecimiento de uranio

Desde 2018 --cuando Trump, en su primera Administración, rompió el acuerdo nuclear de Obama con Irán--, Teherán ha estado acelerando su enriquecimiento de uranio, que llegó en junio del año pasado al 60%, cercano al 90% necesario para desarrollar la bomba. Desde junio, a causa de la destrucción provocada por la guerra de 12 días contra Israel, Irán suspendió el proceso.

Desde entonces, Irán supuestamente posee 440 kilogramos de este material. Uno de los puntos de discordia: Washington presiona para que Teherán los entregue, y se comprometa a no enriquecer más durante los próximos 20 años. Irán ofrece un parón de tan solo cinco.

"Estamos viendo progreso en la diplomacia, y en la próxima reunión podría tner lugar la firma de un memorándum de entendimiento, seguido de un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo definitivo. Ambas partes parecen dispuestas en principio", ha declarado una fuente anónima paquistaní a la agencia Reuters. De confirmarse este plazo de 60 días, en el que habría negociaciones técnicas, el alto el fuego temporal vigente --que caduca el miércoles 22 de abril-- se extendería hasta junio.

El futuro de Ormuz

El otro gran punto de discordia es el futuro del estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente por Irán desde el inicio de la guerra y doblemente bloqueado por EEUU esta semana: Washington, desde el lunes, no deja pasar barcos que salgan de aguas territoriales o puertos del país persa.

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Según Pakistán, ambos países estarían cerca de conseguir la reapertura de la vía, por la que antes del conflicto salía el 20% de crudo y gas de todo el mundo. Irán, según estas fuentes mediadoras, estaría dispuesta a permitir el paso de barcos —a través de aguas territoriales de Omán— si Washington se compromete al levantamiento primero parcial y después total de las sanciones económicas internacionales contra la República Islámica. Estas sanciones han sido impuestas contra Irán durante las últimas décadas.