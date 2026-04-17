Un juez de la Audiencia Nacional ve posible delito en la retención del casco azul español en Líbano y analizará si España puede investigarlo

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dictado un auto este viernes en el que afirma que los hechos denunciados por el partido Iustitia Europa en relación con el asaltado a un convoy y retención de un caso azul español por parte de fuerzas israelíes al sur del Líbano "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" e incoa diligencias.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, da traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que emita informe sobre competencia "así como para que en su caso se pronuncie sobre las diligencias solicitadas en la denuncia presentada". Responde de este modo a la denuncia que fue presentada por crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Herzi Halevi.

Los hechos se remontan al pasado 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora". Fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca / EPC

Según la denuncia que ha dado lugar a la incoación de estas diligencias previas, lo ocurrido constituye una flagrante violación de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU y del Derecho Internacional Humanitario, ha sido califico por el partido denunciante como un ataque directo a la autoridad de las Naciones Unidas y a la protección reforzada que ampara al personal de mantenimiento de la paz.

Para esta parte, la competencia de la Audiencia Nacional se sustenta en el principio de personalidad pasiva, al ser la víctima un ciudadano español, y en el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes de guerra, tal y como establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

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Además de contra Netanyahu y su jefe del Ejército, la denuncia se presenta contra el comandante del Comando Norte de las fuerzas israelíes, como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha de los hechos, y "cuantos otros militares y autores materiales" resultaran identificados en el curso de la instrucción como responsables "por acción u omisión.