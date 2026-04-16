EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez recibe a una delegación de la UE para "fortalecer la cooperación bilateral"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mantenido una reunión este miércoles con representantes de la Unión Europea (UE) en la que las partes han discutido "estrategias para fortalecer la cooperación bilateral".

Así lo ha anunciado la oficina de prensa presidencial venezolana en un comunicado en el que describe como "objetivo principal" del encuentro "discutir estrategias para fortalecer la cooperación bilateral y sentar las bases para una nueva etapa de relaciones productivas".

Las partes, mantiene Caracas, han abordado "temas clave bajo los principios de respeto mutuo, del respeto a la soberanía y del diálogo constructivo" y han definido "una agenda de trabajo conjunta orientada a potenciar áreas estratégicas".