Tensión religiosa
Trump publica otra imagen suya con Jesús en plena polémica con el Papa
Trump: "A los lunáticos radicales de izquierdas no les va a gustar"
Redacción
El presidente de EEUU, Donald Trump, lo ha vuelto a hacer. Pese a la polémica desatada en su primer mensaje en el que aparecía el mismo con Jesús, y la agria disputa con el papa León XIV, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, y el resto del mundo, Trump ha publicado en la red Truth Social otro mensaje ofensivo y retador al mismo tiempo: "A los lunáticos radicales de izquierdas no les va a gustar". La imagen muestra a Jesús abrazándolo. "Me parece bastante bonita", escribió.
La última vez que Trump subió una imagen relacionada con Jesús, el pasado domingo, no fue la izquierda radical sino sus propios aliados católicos y evangélicos quienes pusieron el grito en el cielo. Dijeron que la imagen era blasfema y que debía ser eliminada.
Aquel post, subido la noche del domingo, duró apenas unas 12 horas antes de ser borrado.
El post original —proveniente de una cuenta afín denominada 'Irish for Trump'— incluía un mensaje aún más provocador: sugería que, frente a "monstruos satánicos" y "asesinos de niños", Dios estaría "jugando la carta Trump".
La difusión de estas imágenes ocurre en medio de una creciente tensión entre Trump y el papa León XIV, a quien el presidente criticó duramente en los últimos días por su postura frente al conflicto en Oriente Próximo.
La difusión de estas imágenes ocurre en medio de una creciente tensión entre Trump y el papa León XIV. El Papa criticó la guerra de Irán y replicó el lunes las imágenes publicadas por Trump con Jesús recordando que el "Evangelio es claro" y que la Iglesia tiene la "obligación moral de oponerse a la guerra", asegurando no tener "miedo" de la Administración estadounidense. "No somos políticos, no nos ocupamos de la política internacional con la misma perspectiva que él. Yo creo en el mensaje del Evangelio, que es el de construir la paz", sostuvo.
En paralelo, el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial con contenido religioso ha generado rechazo incluso entre sectores conservadores y cristianos cercanos al mandatario, que calificaron este tipo de representaciones como inapropiadas.
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