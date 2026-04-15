Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber bloqueado los puertos de Irán

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Trump insiste en que la OTAN no apoyó a EEUU en Irán y que tampoco lo hará en el futuro El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este martes en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra de Irán y lo que para el mandatario ha sido una falta de implicación por parte de la alianza. "¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!", criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas. De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un "tigre de papel". El pasado 8 de abril, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con Trump en la Casa Blanca en un encuentro que no terminó en ningún acercamiento. Algunos socios de la OTAN, como España, cerraron su espacio aéreo o impidieron el uso de sus bases para operativos estadounidenses que atacaran a Irán.

Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas. "El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril. "Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl. El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad.

Wall Street cierra en verde ante una posible nueva ronda de negociaciones de EEUU e Irán Wall Street cerró en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,66% mientras que los inversores esperan con optimismo una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y acogen positivamente los buenos resultados de la banca. Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 317 puntos, hasta los 48.535; el selectivo S&P 500 sumó un 1,18%, hasta los 6.967 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,96%, hasta los 23.639.

El petróleo de Texas cae un 8,5% por las expectativas de que EEUU e Irán vuelvan a negociar El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 8,5%, hasta 91,28 dólares el barril, por las expectativas del mercado de que EEUU e Irán reanuden las negociaciones mientras las fuerzas estadounidenses siguen bloqueando el estrecho de Ornuz. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EEUU, recortaron 7,8 dólares respecto a la jornada del lunes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra se reanudarán de nuevo en Pakistán en los próximos dos días, aunque descartó que él mismo se vaya a personar en esa posible reunión.

Israel yLíbano acuerdan volver a reunirse tras sus contactos en Washington Los Gobiernos de Israel y de Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones de paz mantenidas este martes en Washington, anunció Estados Unidos, que actúa como mediador. "Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Hamás celebra la decisión de Italia de suspender la renovación de su acuerdo de Defensa con Israel El grupo islamista palestino Hamás celebró este martes la decisión de Italia de suspender la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de Defensa, anunciada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "La decisión del Gobierno italiano hoy de suspender su acuerdo de cooperación militar con la entidad criminal sionista (Israel) es un paso en la dirección adecuada y un importante movimiento para disuadirla de su opresión y agresión en la región", recoge el comunicado difundido por Hamás.

Israel dice tras reunirse con Líbano que ambos están "unidos" contra Hizbulá El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, declaró este martes, tras concluir una primera ronda de negociaciones en Washington con su colega libanesa, Nada Hamadeh Moawad, que Israel y Líbano están "unidos" en contra del grupo chií Hizbulá. "Descubrimos hoy que estamos del mismo lado de la ecuación, y eso es lo más positivo que podíamos haber obtenido. Ambos estamos unidos en el objetivo de liberar al Líbano de la ocupación ejercida por el poderío iraní llamado Hizbulá", declaró Leiter a la prensa a su salida del Departamento de Estado. El Gobierno libanés no se ha pronunciado hasta ahora sobre el contenido de la reunión, el primer cara a cara entre autoridades libanesas e israelíes de los últimos 30 años.

EEUU ofrece hasta 8,5 millones de euros por información sobre el líder de la milicia iraquí Kataib Hezbolá El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares (cerca de 8,5 millones de euros) a cambio de información que permita la captura de Ahmad al Hamidaui, líder la milicia proiraní de Irak Kataib Hezbolá. El programa de recompensas por la justicia del Departamento de Estado ha indicado en redes sociales que ofrece esta cifra por el dirigente de Kataib Hezbolá, que describe como "un grupo terrorista iraquí alineado con Irán, responsable de ataques contra instalaciones diplomáticas estadounidenses en Irak, el secuestro de ciudadanos estadounidenses y el asesinato de civiles iraquíes inocentes".

Guterres dice que es "muy probable" que se reanuden las negociaciones entre EEUU e Irán El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este martes que es "muy probable" que las negociaciones entre EEUU e Irán se reanuden después de que Donald Trump asegurara que Teherán se puso en contacto con Washington para una nueva ronda de contactos, algo no confirmado por la república islámica. "Todo apunta a que es muy probable que estas conversaciones se reanuden", aseguró Guterres ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad tras una intervención en la que pidió la vuelta de las conversaciones, después de que la primera ronda en Pakistán concluyera sin acuerdo.