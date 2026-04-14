Trump arremete con dureza contra Meloni por censurar sus palabras sobre el Papa: "Pensaba que tenía coraje, me equivocaba"

Lo que nació como una sintonía mediática —el lenguaje de la nueva derecha y el eco del "Dios, patria y familia" resonando a ambos lados del Atlántico— ha terminado estrellándose contra el muro de la realidad geopolítica. Este es el acta de defunción de un romance político que, por un tiempo, pareció sólido. El fin del idilio entre Giorgia Meloni y Donald Trump ha quedado certificado por el propio republicano este martes en una entrevista. Para él, la primera ministra italiana es ahora "inaceptable" y carece de "coraje".

Trump, en su versión más desatada, ha reaccionado así al último episodio de un distanciamiento que se gestaba desde hace semanas, a raíz de la escalada bélica de Israel y EEUU contra Irán y las operaciones israelíes en Líbano. Desde entonces Roma y sus lugartenientes comenzaron a marcar distancias, incrementando sus críticas hacia Washington y Tel Aviv. El detonante final fueron los ataques de Trump al Papa, que Meloni tachó de "inaceptables".

"Es ella quien es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear, algo que haría volar a Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", le ha respondido el magnate neoyorquino al 'Corriere della Sera'. "¿A la gente le gusta Meloni? No puedo imaginarlo. Estoy conmocionado. Pensaba que tenía coraje, pero me equivocaba", ha sentenciado.

El Estrecho de Ormuz como punto de ruptura

En este nuevo escenario, Trump ha confirmado que la relación con Meloni —quien fuera su aliada más firme en Europa junto al húngaro Viktor Orbán— atraviesa sus horas más bajas. Tanto que es "desde hace mucho tiempo" que no hablan. Uno de los motivos: la negativa italiana a participar en una misión conjunta con la OTAN para desbloquear el estrecho de Ormuz. "No quiere ayudarnos con la OTAN ni a librarnos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que yo pensaba", ha explicado el presidente.

Meloni ha mantenido una postura firme contra la expansión del conflicto en Oriente Próximo. "Italia no está en guerra ni quiere entrar en ella", afirmó el pasado 5 de marzo en la emisora RTL. En esa misma intervención, aclaró que el uso de las bases militares estadounidenses en suelo italiano sólo se limitaría la "logística y operaciones no cinéticas". Posteriormente, se conoció también la negativa de la italiana a permitir el aterrizaje de un bombardero estadounidense que, sin comunicación previa, había pedido el uso de la base de Sigonella, en Sicilia.

Nueva crítica al Papa

En su conversación con el rotativo milanés, Trump no ha ahorrado tampoco nuevos ataques contra el papa León XIV y sus constantes llamamientos a la paz. "No entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está ocurriendo", ha afirmado, aludiendo a la represión de las protestas en Irán.

El contraataque ha llegado también desde la vicepresidencia de EEUU. JD Vance se ha sumado a la ofensiva contra la Santa Sede, sugiriendo que el Vaticano debería limitarse a las "cuestiones morales" y "dejar que el presidente de los Estados Unidos se encargue de definir las políticas públicas estadounidenses".

El Papa replicó el lunes recordando que el "Evangelio es claro" y que la Iglesia tiene la "obligación moral de oponerse a la guerra", asegurando no tener "miedo" de la Administración estadounidense. "No somos políticos, no nos ocupamos de la política internacional con la misma perspectiva que él. Yo creo en el mensaje del Evangelio, que es el de construir la paz", sostuvo.

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La tensión ha escalado también en el plano ideológico. Durante su gira por África, donde se encuentra en estos días, el Papa ha denunciado las "tentaciones neocoloniales" y ha advertido sobre democracias que "corren el riesgo de transformarse en una tiranía mayoritaria o en una máscara para el dominio de las élites económicas y tecnológicas". Eso sí, en contrapartida, Meloni ha recibido el sostén incluso de representantes de la oposición italiana, que también han calificado el ataque de Trump de "inaceptable".