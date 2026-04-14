Los países mediadores presionan para una segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán en Islamabad

Los países mediadores, liderados por Pakistán, presionan este martes para conseguir una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La ronda debería celebrarse, como la primera, en Islamabad, y en principio se espera durante el viernes o el fin de semana, según han filtrado a la prensa funcionaros anónimos tanto de Pakistán como de Irán.

La primera ronda, que tuvo lugar este fin de semana pasado, acabó en fracaso —tras más de 12 horas de encuentro cara a cara— debido a tres grandes diferencias entre Washington y Teherán: EEUU quiere que Irán se comprometa a dejar de enriquecer uranio y entregue las reservas de uranio altamente enriquecido que ya posee a niveles cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba atómica.

Además, Washington busca que Irán permita el libre paso de cargueros y petroleros por el estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente por la República Islámica al inicio de la guerra. Desde entonces, Irán tan solo permite el paso de sus propios barcos, los de sus aliados o los de los países que acepten pagarle un peaje a Irán.

Para contrarrestar esta medida, EEUU ha impuesto su propio bloqueo en Ormuz, en vigor desde este lunes por la tarde: con esta medida, el presidente estadounidense, Donald Trump, busca ahogar las exportaciones iraníes, de la misma forma que Irán ha hecho con los demás países del golfo Pérsico. Por Ormuz, antes de la guerra, circulaba cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas.

El tercer punto en discordia es el futuro de los activos iraníes en el extranjero, congelados durante décadas de sanciones económicas internacionales. Teherán quiere asegurarse su retorno para llegar a un avance en las negociaciones.

"Aún no hay una fecha clara, pero las delegaciones están manteniendo el viernes, el sábado y el domingo disponibles para la posible reunión", ha asegurado este martes a la agencia de noticias Reuters un miembro del Gobierno iraní.

"Conseguimos muchos avances, y los iraníes parecían cada vez más cerca de nuestras posiciones. Por eso dije que tuvimos buenas señales. Pero no se acercaron lo suficiente", ha dicho el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, en una entrevista a la cadena FoxNews este martes de madrugada. Vance es quien está liderando este último esfuerzo de llegar a un acuerdo por parte de EEUU. Según varias filtraciones a la prensa estadounidense, Washington reclamó en las negociaciones el compromiso iraní de no enriquecer uranio durante 20 años. Irán, a cambio, ofreció tan solo cinco. Ese fue uno de los supuestos puntos de ruptura.

Negociaciones finitas

Desde un inicio, Trump se ha asegurado de mandar el mensaje a Teherán de que las negociaciones tienen una fecha de caducidad: el 22 de abril en la madrugada, cuando termina el alto el fuego temporal declarado la semana pasada por Pakistán.

Este cese a las hostilidades, de hecho, ya pende de un hilo, y no solo por el doble bloqueo del transporte por Ormuz. Israel no solo no ha parado con su ofensiva contra el sur del Líbano y Beirut, la capital del pequeño país mediterráneo, sino que ha redoblado sus bombardeos. Este martes, los gobiernos libanés e israelí se reunirán por primera vez en décadas en Estados Unidos.

"Creemos sinceramente que las dos partes buscan un acuerdo, pero hay un gran factor disruptivo, que es Israel", aseguró el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, este lunes. Turquía, según el propio ministro, está intercambiando mensajes entre Washington y Teherán, y espera "que haya novedades pronto" al respecto de una solución internacional al bloqueo de Ormuz.

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A parte del futuro de Ormuz, el programa nuclear iraní y los activos congelados del país persa, existen aún muchos más puntos de discordia: EEUU reclama —e Irán rechaza— que Teherán termine con sus ayudas a varias milicias regionales, que incluyen Hizbulá y Hamás; y ponga un límite a su programa de misiles balísticos. La República Islámica, por su parte, exige reparaciones de guerra, y el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias internacionales en su contra.