Trump, sobre el Papa León XIV: un "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior"

Donald Trump ha decidido abrir otro frente, como si no tuviera ya suficientes guerras sobre la mesa, esta vez con el Vaticano, una institución milenaria acostumbrada a sobrevivir a emperadores, cruzadas y presidentes con complejo de César. El destinatario de su última andanada ha sido León XIV, al que ha calificado de "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior", en una escalada retórica inédita contra el jefe de la Iglesia católica, precisamente el primer Papa estadounidense de la historia y, hoy, uno de los líderes con mayor influencia global. Un choque sin precedentes entre los dos líderes.

Las declaraciones, difundidas tanto en redes sociales como ante la prensa a su llegada a bordo del Air Force One, culminan meses de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano, intensificadas especialmente en las últimas semanas por los reiterados llamamientos del Pontífice a frenar la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán. El choque, que ya se intuía, ha ido creciendo hasta desembocar en un enfrentamiento abierto. Hace apenas un mes, la revista jesuita America ya advertía de la existencia de una suerte de "guerra" emprendida por la Administración estadounidense contra la Iglesia católica.

El republicano, que siempre parece hablar como si estuviera improvisando el tráiler de una película sobre sí mismo, ha acusado al Papa de "complacer a la izquierda radical" y de oponerse a las campañas militares de su Administración. Por si faltaba simbolismo, ha difundido además una imagen generada por inteligencia artificial en la que se representaba a sí mismo con rasgos casi cristológicos, como si la política exterior y la iconografía religiosa pudieran ya mezclarse sin rubor en el mismo timeline.

Irán y Venezuela

"Me cae mucho mejor su hermano Louis (Prevost) que él, porque Louis es todo MAGA", ha afirmado en alusión al lema Make America Great Again, núcleo ideológico de su movimiento político. "Él lo entiende, y León XIV no", ha añadido. Trump ha cargado después contra la postura del Pontífice respecto a Irán y Venezuela: "No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país", ha continuado Trump, protestante presbiteriano hasta 2020 y que incluso se ha mostrado en las pasadas semanas en la Casa Blanca rezando con pastores evangélicos por la guerra en Irán.

La ofensiva verbal no se ha detenido ahí. En una nueva andanada, el republicano ha sugerido incluso que la elección de León XIV estaría vinculada a él. "León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula". "No figuraba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump". El mandatario ha rematado así su idea asegurando, en tercera persona, que "si él no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

En cambio, según Trump, León se dedica a "criticar al presidente de Estados Unidos", y se reúne "con simpatizantes de (el expresidente demócrata Barack) Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos", ha afirmado con respecto al analista político de CNN y antiguo asesor y jefe de campaña de Obama. "Estoy afligido por el hecho de que el presidente haya decidido escribir palabras tan denigrantes sobre el Santo Padre. El Papa León no es un rival ni un político", ha reaccionado el presidente de la Conferencia episcopal estadounidense, Paul S. Coakley. Un discurso "desconectado, poco caritativo y anticristiano", ha dicho el jesuita James Martin.

Escalada

La confrontación se produce tras varios días en los que León XIV ha endurecido sus mensajes contra la guerra en Oriente Próximo. Tan solo este pasado fin de semana, León expresó el domingo su solidaridad al pueblo de Líbano, país martirizado por las bombas israelíes, y el sábado pidió poner fin a las exhibiciones de fuerza y guerras. "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", imploró en un discurso pronunciado durante una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro de Roma, en el que pidió a los países volver a la mesa de negociaciones.

Ya el pasado 7 de abril, el Pontífice había calificado de "inaceptable" la amenaza de Trump de "acabar con toda una civilización" en referencia a Irán. "Como todos sabemos, se ha hecho una amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable", le respondió ese día el Papa a Trump, en una declaración poco frecuente para un Papa y más aún en el caso de León, un pontífice muy prudente en manifestar sus posturas en materia de asuntos internacionales.

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En este contexto, la incógnita se dirige también hacia Marco Rubio, el miembro católico de mayor rango dentro de la Administración estadounidense, actualmente responsable de las delicadas negociaciones con Teherán y con miras a ser él mismo el siguiente presidente de Estados Unidos. Trump ya mantenía una tensa relación con el difunto papa Francisco, aunque nunca antes se llegó a este nivel de agresión verbal.