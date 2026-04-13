Irán amenaza con atacar los barcos de guerra de EEUU que entren en sus aguas territoriales y acusa a Trump de "piratería"

Estados Unidos, según anunció este domingo su presidente, Donald Trump, empieza este lunes a partir de las 19.00 hora española a bloquear el paso a todo carguero y petrolero iraní que quiera transitar por el estrecho de Ormuz y se encuentre o en el golfo Pérsico o en el golfo de Omán.

Esta medida fue anunciada por el multimillonario estadounidense después del fracaso de las negociaciones con Teherán este sábado en Islamabad, Pakistán. En ellas, las delegaciones de ambos países demostraron una "enorme distancia" sobre todo en dos cuestiones: el programa nuclear y el enriquecimiento de uranio del país persa y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra.

Ahora, Trump busca forzar a Irán a abrir la vía cerrándola de forma doble. "Cualquier barco de cualquier país que entre o salga de los puertos o costas iraníes será interceptado. Y nadie que pague un peaje [a Irán, aunque su petróleo venga de un país del Golfo] tendrá un paso seguro en aguas internacionales", declaró este domingo el presidente estadounidense.

Existen dudas entre los expertos sobre esta última supuesta medida de Estados Unidos, cuyos barcos de guerra, para interceptar cargueros que salgan de Irán, tendrían que entrar en algunos casos en aguas territoriales iraníes, lo que podría constituir una provocación de guerra. Teherán ya ha avisado que cualquier acción de estas características supondría "una violación del alto el fuego".

A pesar del fallo en las negociaciones, el alto el fuego conseguido la semana pasada por Pakistán se mantiene aún vigente. Si no hay una prórroga, la tregua caducará el 22 de abril de madrugada.

"Las Fuerzas Armadas de Irán consideran la defensa de los derechos legales de nuestro país su deber nacional. Defender la soberanía nacional en aguas territoriales iraníes es nuestro trabajo. Ningún barco de guerra afiliado del enemigo puede pasar por Ormuz, y la imposición de restricciones de movimiento por parte de la criminal EEUU es un acto ilegal calificable de piratería", ha declarado este lunes el comando central del Ejército iraní.

Irán lleva cuatro semanas atacando cargueros en la región, y asegurando que la única forma de paso por el estrecho es si los petroleros piden antes permiso —y pagan un peaje— a Teherán.

¿Vía muerta?

El plan de Trump de crear un doble bloqueo en Ormuz presenta una gran cantidad de interrogantes no resueltos: ¿Serán las interceptaciones violentas? ¿Atacará EEUU barcos de China o de aliados de Washington, como la India, Corea del Sur o Pakistán, países que están sacando petróleo de Irán? ¿Penetrará la armada estadounidense en aguas territoriales iraníes?

Lo único seguro es que la medida no hace más que aumentar la tensión en la región y el miedo a que se rompa el alto el fuego, que debía dar espacio para las negociaciones. "¡Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a cualquier barco será MANDADO AL INFIERNO!", ha dicho Trump.

Mientras tanto, la prensa pakistaní asegura que Islamabad está trabajando para lograr una segunda ronda de negociaciones antes de que termine el alto el fuego. Este lunes, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan —Turquía y Egipto están colaborando con Pakistán en los esfuerzos de mediación— ha asegurado que tanto Irán como Washington les muestran estar "interesados en llegar a un acuerdo".

"Hay modelos para ello, y han sido propuestos por Francia y el Reino Unido. Es posible que podamos formar una fuerza internacional que facilite el paso de los barcos [a través de Ormuz]. Las partes están negociando, y tenemos expectativas de que haya novedades al respecto pronto", ha declarado Fidan en una entrevista a la agencia tuca de noticias, Anadolu.

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Desde Teherán, sin embargo, los mensajes públicos son mucho más negativos. "En las negociaciones tan solo encontramos posiciones maximalistas y cambiantes, y un bloqueo. No han aprendido ninguna lección", ha declarado este lunes el ministro de Exteiores, Abbás Araghchi. Irán tampoco ha rebajado ninguna de sus exigencias, a pesar de haberse visto militarmente avasallada. Con todo, la República Islámica se considera en una posición de fuerza en las negociaciones, sobre todo por su capacidad de controlar Ormuz.