Una nueva flotilla parte desde Barcelona a Gaza en mitad de la tensión bélica en Oriente Medio

Tomando el testigo de la que partió desde Barcelona a finales de agosto pasado, una nueva flota solidaria con la causa palestina zarpa este domingo desde el puerto de la capital catalana con el propósito de cruzar el Mediterráneo y esquivar el cerco israelí para desembarcar en Gaza. La segunda expedición de la Global Sumud Flotilla llega en un momento de fuertes tensiones diplomáticas entre España e Israel, con el trasfondo del ataque de Israel sobre Líbano que han causado más de 2.000 muertos desde el 2 de marzo y el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que ha incendiado Oriente Medio. Además, la desolación persiste en la franja, donde al menos 736 personas han fallecido desde que se declara la tregua hace seis meses, después de que más de 72.000 gazatíes murieran desde que el Ejército hebreo lanzara su ofensiva después del embestida de Hezbolá en octubre de 2023, con bombardeos sistemáticos que la ONU calificó como genocidio.

La nueva misión con destino a Gaza quiere superar las cifras de su antecesora, cuyos integrantes fueron interceptados por soldados israelíes en alta mar y detenidos antes de ser deportados. De retorno en sus países, denunciaron haber sido maltratados en cárceles de Israel. La nueva flotilla sale de Barcelona con una cuarentena de embarcaciones y aspira a que se vayan sumando más al periplo, hasta acabar reuniendo a unos 70 barcos y unos 1.000 activistas de distintos países. La tripulación incluye médicos, profesores y “constructores ecológicos” que quieren participar en la reconstrucción de la franja y que reclaman que los palestinos lideren tras la destrucción sufrida por la invasión. La expedición anterior congregó a cerca de medio centenar de barcos y medio millar de personas.

Está previsto que la flota parta del Moll de la Fusta a las 12:00 horas. Miembros de la flotilla, de Greenpeace y de Open Arms que se suman a la acción que pretende alcanzar de nuevo repercusión mundial han recalcado la “urgencia política y humanitaria de la misión”, han criticado el “colapso” de los organismos internacionales al no sancionar a Israel y han advertido también de los ataques a la población de Cisjordania y Líbano.

El equipo de la Global Sumud Flotilla ha explicado que, a medida que las embarcaciones avancen, sus integrantes en otros países del Mediterráneo se movilizarán para prestarles apoyo, “ejerciendo presión política, legal y social” a favor de los gazatíes y Palestina y “denunciando la complicidad” con el gobierno del primer ministro israelí, Binayamin Netanyahu. “La flotilla no es solo una acción marítima”, sostienen sus organizadores. “Es una declaración moral y política de desafío que amplifica las voces palestinas y demuestra que la inacción ante la violencia creciente no es una opción”, postulan.