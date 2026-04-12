Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Pakistán da por concluidas las negociaciones y pide a EEUU e Irán que siga el alto el fuego

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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170 sospechosos de espionaje Las autoridades iraníes anunciaron este domingo la detención de más de 170 personas, acusadas de colaborar con Estados Unidos e Israel, en operaciones en distintos puntos del país, en el marco de la campaña de arrestos que se puso en marcha con el comienzo de la guerra el 28 de febrero. El Comando de la Policía iraní indicó que 50 personas fueron arrestadas por su presunta participación en una red organizada que recopilaba y transmitía información sensible a los "enemigos", en alusión a Israel y Estados Unidos, sin precisar en qué ciudades se llevaron a cabo las detenciones, informó la agencia IRNA.

Habla Albares El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Gobierno de Israel de seguir, cuando se alcanzó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, "empecinado en una guerra que no es buena para nadie". En una entrevista en elDiario.es recogida por EFE, ha señalado que hay "muchas personas interesadas no ya en que esas negociaciones en Islamabad no lleguen a ningún puerto, sino que ni siquiera llegaran a sentarse".

La delegación de Irán abandona Pakistán La delegación de Irán, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, abandonó este domingo Islamabad tras concluir una reunión directa de más de 21 horas con Estados Unidos, que finalizó sin un acuerdo definitivo y bajo la advertencia de Teherán de mantener las restricciones en el estrecho de Ormuz. La salida de la representación iraní se produjo poco después de las 09:00 hora local (06:00 en horario peninsular español), una hora después de que la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente J.D. Vance, abandonara la capital paquistaní, según informó la agencia iraní Mehr.

La situación en Ormuz Irán aseguró este domingo que la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará, en referencia a las restricciones impuestas desde el inicio de la guerra y al protocolo de seguridad que Teherán ha propuesto para controlar este punto, a no ser que Estados Unidos acepte un "acuerdo razonable". Así lo indicó este domingo a la agencia iraní Mehr una fuente iraní informada sobre las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos que concluyeron la mañana de este domingo en Islamabad, en las que tras 21 horas de negociaciones, las partes en conflicto no llegaron a ningún acuerdo.

El futuro del alto el fuego La mediadora Pakistán dio por concluidas este domingo las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que comenzaron ayer en Islamabad, y pidió a las partes en conflicto que sigan cumpliendo con su compromiso con el alto el fuego alcanzado el pasado miércoles. "Esperamos que ambas partes mantengan un espíritu positivo para lograr una paz duradera y la prosperidad para toda la región y más allá. Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso con el alto el fuego", dijo el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en un comunicado.

Sin acuerdo El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, aseguró este domingo que no han llegado a un acuerdo con Irán en las negociaciones de paz de Islamabad, pese a haber estado 21 horas intentando alcanzar un consenso, aunque se va de la capital paquistaní con una "última" oferta, la de un "método de entendimiento". "Hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a lo mismo: Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo, hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no, y lo hemos dejado lo más claro posible, pero ellos han optado por no aceptar nuestros términos", afirmó Vance en una comparecencia ante los medios.

Trump dice que EE.UU. ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones en Pakistán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su país ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones de paz que comenzaron en Pakistán, y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no. "Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos", declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida. "Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos", insistió el mandatario.

Exteriores rechaza las acusaciones "insidiosas" de ansisemitismo de Israel a España El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado este sábado las acusaciones de antisemitismo de Israel a España después de que se haya convocado a la encargada de negocios española en Israel para recibir una reprimenda por la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en unas fiestas en Málaga. Fuentes del ministerio que dirige por José Manuel Albares han afirmado a EFE que el Gobierno está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".

Netanyahu, mientras EE.UU. e Irán negocian un acuerdo de paz: "La campaña no ha terminado" El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que "la campaña aún no ha terminado" en una comparecencia en la que abordó la guerra en Oriente Medio, emitida cuando Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz en Islamabad. El primer ministro israelí afirmó que, sin embargo, Israel ha conseguido "logros históricos" frente a Irán, pero que tiene "más que hacer" ante la República Islámica y sus milicias aliadas en la región. Netanyahu aseguró que el país ha ido a la guerra porque Irán estaba "muy cerca de conseguir el arma nuclear", algo que ya afirmó cuando Israel inició la escalada de doce días de junio de 2025, y defendió haber conseguido evitarlo a través de estas dos campañas militares.