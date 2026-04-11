ORIENTE MEDIO
El Parlamento de Irak elige a Nizar Amedi como nuevo presidente de la República
El político kurdo, con el apoyo de 227 votos, asume la presidencia de la República tras una votación parlamentaria marcada por el boicot de otros bloques
EFE
Bagdad
El Parlamento de Irak eligió este sábado al político kurdo Nizar Amedi como nuevo presidente de la República tras una sesión del Legislativo que fue boicoteada por importantes bloques políticos y que tuvo lugar después de varios aplazamientos desde las elecciones parlamentarias celebradas en noviembre.
Tras una primera ronda en la que Amedi obtuvo 208 votos, sin superar el umbral requerido de dos tercios de la Cámara de 329 diputados, el candidato de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) se impuso en la segunda vuelta con 227 votos frente a los 15 de su oponente, Muthanna Amin, de acuerdo con el recuento del Parlamento iraquí.
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