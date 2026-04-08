Guerra en Oriente Medio
Trump asegura que Irán no enriquecerá más uranio y amenaza con aranceles a los países que vendan armas al régimen
Redacción
A través de dos mensajes en su red social Truth, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado, horas después de que se llegara a un alto el fuego con Irán, que el país persa no enriquecerá más uranio.
"Estados Unidos --ha apuntado el presidente--, trabajará estrechamente con Irán, que hemos determinado que ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrará y eliminará todo el 'polvo' nuclear profundamente enterrado (bombarderos B-2)". El mensaje añade: "Ahora está, y ha estado, bajo una vigilancia satelital muy precisa . Nada ha sido tocado desde la fecha del ataque. Estamos, y estaremos, hablando de aranceles y alivio de sanciones con Irán".
El republicano se refiere al uranio que supuestamente estaba almacenado en las instalaciones nucleares iraníes atacadas en la guerra de los 12 días que lanzó el pasado mes de junio junto con Israel contra el régimen islámico.
Trump también ha asegurado que "muchos de los 15 puntos ya han sido acordados", en referencia a la hoja de ruta propuesta por EEUU y que nunca se ha detallado, frente al plan de 10 puntos que esgrime Irán.
En otro mensaje publicado minutos más tarde, el presidente de EEUU ha amenazado con aplicar aranceles del 50% a todos aquellos países que suministren armas a Teherán, "con efecto inmediato".
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