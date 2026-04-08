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La ‘Reina de la Ketamina’, sentenciada a 15 años por la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas

Matthew Perry

Matthew Perry / Europa Press/Contacto/Armando Ga / Europa Press

EFE

Los Ángeles

La mujer conocida como la "Reina de la Ketamina", culpable de traficar con el anestésico y que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023, fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles.

Jasveen Sangha había llegado a un acuerdo de culpabilidad el año pasado con la fiscalía de cinco cargos relacionados con tráfico y distribución de drogas.

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