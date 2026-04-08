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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Teherán anuncia que las negociaciones de paz con EEUU se producirán en Islamabad a partir del 10 de abril

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz. Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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