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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Estados Unidos permite la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
María Corina Machado pide seguir avanzando en el "renacer" en libertad de Venezuela
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió a los ciudadanos este sábado de Semana Santa seguir avanzando juntos en el "renacer" en libertad del país suramericano e indicó que el sufrimiento no ha sido en vano porque están cerca "del retorno a la vida".
"Hemos padecido y perdido mucho, pero nuestro dolor hoy se transforma en esperanza porque entendemos que nuestro sufrimiento no ha sido en vano y que estamos cerca del retorno a la vida", señaló la premio nobel de la paz 2025 en una publicación en X.
Machado señaló que esta Semana Santa es la oportunidad para renovar la fe y conectar con el sentido profundo que tiene todo sacrificio hecho por amor.
El mayor apagón de este sábado en Cuba dejará sin corriente a la vez al 52 % de la isla
Cuba sufrirá este sábado prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 52 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.
El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero.
Una ONG venezolana exige un proceso transparente para designar un nuevo fiscal y defensor del pueblo
La ONG venezolana Provea exigió este viernes que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) lleve un proceso transparente para designar a un nuevo fiscal general y defensor del pueblo, con entrevistas abiertas y mecanismos para que la ciudadanía pueda objetar a los postulados.
"La Ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero no se está cumpliendo, el Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad", señaló la ONG en una publicación en X.
Abel Gilbert
El Gobierno cubano indulta a 2010 presos y envía una señal a Estados Unidos
El Gobierno cubano decidió indultar a 2010 presos "como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley", informó 'Granma', el órgano oficial del Partido Comunista (PCC). "Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud". El "análisis cuidados" también parece incluir el complejo momento político interno, marcado por la tensión bilateral con Estados Unidos y los canales subterráneos de negociaciones que buscan encauzar una crisis que se manifiesta especialmente en el "cerco energético". Las liberaciones se conocen la misma semana en que un buque ruso comenzó a descargar petróleo en el puerto de Matanzas y se acerca otro carguero hacia la isla. Los envíos han sido en los hechos consentidos por EEUU.
Lee la noticia completa.
El Gobierno de Venezuela activa un plan para la recuperación "integral" de los hospitales
El Ministerio de Salud de Venezuela informó este jueves que activó un plan para la recuperación "integral" de los hospitales del país suramericano para rehabilitar infraestructura eléctrica y de agua, priorizando los centros sanitarios de Caracas.
En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que se contempla la creación de "brigadas especializadas" para trabajar en los "sistemas críticos" como el suministro de agua potable, la red eléctrica, ascensores y la ventilación en las "áreas estratégicas".
Un segundo barco petrolero de Rusia parte hacia Cuba para "romper el bloqueo" de EEUU
"Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos", dijo el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, y la noticia llegó de inmediato a la página online de Granma, el órgano oficial del Partido Comunista (PCC) que gobierna la isla. La decisión se tomó luego de "una importante reunión en San Petersburgo" a la que asistieron "representantes cubanos". (Seguir leyendo)
Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba ante la permisividad de EEUU
Rusia prepara un segundo envío de petróleo a Cuba tras la exitosa llegada del primero, que rompió con permiso de EEUU tres meses de bloqueo energético de la isla, según informó este jueves el ministro de Energía Serguéi Tsiviliov. "Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos", declaró Tsiviliov a la prensa local en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán.El ministro de energía señaló que la decisión fue tomada tras una reunión celebrada en San Petersburgo con representantes cubanos.
Díaz-Canel da gracias a Rusia, Putin y los tripulantes del petrolero que ha llegado esta semana a Cuba
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio este miércoles las "gracias" a Rusia, al mandatario Vladímir Putin y a los tripulantes del buque petrolero Anatoli Kolodkin por la "valiosa carga de combustible" que hicieron llegar a Cuba que "aliviará" la aguda crisis energética en la isla. "Gracias Rusia. Gracias Presidente Putin. Gracias tripulantes del tanquero AnatolI Kolodkin que al atracar en puerto cubano con su valiosa carga de combustible, nos traen la certeza de una amistad probada en los más duros momentos, como tantas veces a lo largo de la historia", escribió Díaz-Canel en sus redes sociales.
Estados Unidos levanta las sanciones a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones que había impuesto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Seguir leyendo)
Habla Delcy
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este miércoles de Semana Santa a la Iglesia a sumarse al encuentro del país suramericano, así como a sanar heridas para que no haya intolerancia. "Que sea el amor, la convivencia, el reencuentro, en medio de las diferencias, lo que nos permita vivir en paz, armonía, hermandad y para la felicidad de toda nuestra nación", señaló la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.
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