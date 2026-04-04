Irán desdeña el ultimátum de Trump y amenaza con ataques "sin restricciones" si hay una escalada

El coordinador adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Alí Abdulahi, ha rechazado este sábado el "inútil" y "estúpido" ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura del estrecho de Ormuz y ha advertido de que si cumple sus amenazas atacarán "sin restricciones".

"En caso de ataque del enemigo estadounidense-sionista, atacaremos sin restricciones la infraestructura empleada por el ejército terrorista estadounidense y la infraestructura del régimen sionista", ha afirmado Abdulahi en un mensaje publicado por la televisión pública iraní, IRIB.

Abdulahi ha recordado las "sucesivas derrotas" del "belicista" Trump y ha criticado "la decisión inútil, nerviosa, desequilibrada y estúpida" de "amenazar a la infraestructura del país y nuestros bienes nacionales".

"Desde el inicio de la guerra impuesta hemos hecho todo lo que hemos dicho. El significado de este sencillo mensaje es que se abrirán para usted las puertas del Infierno", ha advertido.

Abdulahi ha destacado que "las Fuerzas Armadas no vacilarán un solo momento en la defensa de los derechos de la nación y la protección de los bienes nacionales". "Vamos a poner a cada agresor en su lugar", ha recalcado.

Este mismo sábado Trump ha avisado a las autoridades iraníes de que dentro de dos días expirará el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra por completo el estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra.

"¿Recordáis cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos", ha asegurado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

El mensaje de Trump de este sábado destaca en particular por el marcado cariz religioso que ha introducido. A su tradicional aviso sobre la posibilidad de "desencadenar el Infierno", Trump ha rematado su comentario, aprovechando el periodo de Semana Santa, con el mensaje de despedida "Gloria a Dios".

La amenaza del presidente de Estados Unidos ocurre al término de una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero", en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

"Masiva operación militar"

Después del mensaje del presidente Trump, uno de sus mayores aliados, el senador republicano Lindsey Graham ha avisado de que si Irán toma "una mala decisión" sobre el ultimátum de Trump, Irán será escenario de una "operación militar masiva", en medio de las informaciones cada vez más nítidas sobre una posible invasión militar de EEUU.

"Su reinado de terror (de Irán) en la región y en el mundo debe terminar, ojalá mediante un acuerdo de paz", ha indicado Graham, antes de declararse "completamente convencido" de que Trump "utilizará una fuerza militar abrumadora contra el régimen si continúa bloqueando el Estrecho de Ormuz y se niega a una solución diplomática para lograr nuestros objetivos militares".

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"Si a estas alturas Irán y otros no tienen claro que el presidente Trump habla en serio, no sé cuándo lo tendrán", ha avisado Graham antes de rematar su mensaje con un aviso a los iraníes: "Elegid sabiamente".