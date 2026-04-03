Las elecciones municipales impulsan a Edouard Philippe, favorito en los sondeos para las presidenciales

Las elecciones municipales francesas han vuelto a demostrar la creciente fragmentación y polarización política en el país, marcado por el avance de la extrema derecha y la división de las izquierdas.

Los resultados municipales dejan un mapa más claro sobre las posibles estrategias que seguirán los partidos cara a las elecciones presidenciales de 2027, en las que Emmanuel Macron no puede volver a presentarse, y su eterna rival, Marine Le Pen permanece a la espera de que la justicia confirme su posible inhabilitación política. Ante esto, muchos miran al candidato de Horizontes, Edouard Philippe, como el posible sucesor de Macron.

Tras ser reelegido como alcalde de Le Havre, Philippe ya ha empezado a presentar algunas de las ideas que podrían formar parte de su campaña presidencial, pese haber asegurado recientemente no estar trabajando en ella bajo la justificación de que “los franceses no quieren que la campaña presidencial empiece ahora; acaban de salir de la campaña para las elecciones municipales”. Sin embargo, el pasado 31 de marzo, el candidato defendió en una entrevista en exclusiva para Le Figaro el principio de una inmigración laboral "controlada", un reagrupamiento familiar limitado y una "normalización" de las relaciones con Argelia. En relación a esto último, y respecto a la dificultad para deportar a las personas sujetas a órdenes de abandonar el territorio francés (OQTF), Philippe considera que Francia “tiene un problema de poder”: “Si queremos que estos instrumentos funcionen, necesitamos ser más poderosos y aprovechar el equilibrio de poder”, afirmó, desmarcándose de la postura de Bruno Retailleau, ex ministro del Interior, quien considera que "la inmigración no es una oportunidad para Francia". Tampoco aboga por suspender la entrada regular durante "dos o tres años", como sugiere el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

"Debemos aceptar que necesitamos la inmigración, porque nuestra población en edad de trabajar está disminuyendo", argumenta, mencionando a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien emitió 500.000 visas", subrayó.

Las propuestas de Edouard han despertado las críticas de sus principales rivales, como la presidenta de “Libertades de Identidad”, Marion Marechal, quien consideró que el ex primer ministro busca “aumentar la inmigración y al mismo tiempo disminuirla” como su predecesor. “Se centra en la inmigración laboral, que es un problema menor para Francia”, criticó la sobrina de Le Pen.

La cuestión migratoria se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los franceses junto con la pérdida de poder adquisitivo y la inseguridad, haciendo que este tema se sitúe en el centro de la campaña hacia el Palacio del Elíseo.

Philippe lidera los sondeos presidenciales

La victoria en las elecciones municipales le han dado alas a Philippe ganando popularidad nacional. Según los últimos sondeos, el candidato ha ganado ocho puntos respecto al mes anterior.

Desde el principio, Philippe ha construido su estrategia política desde lo local. De hecho, llegó a decir que si no convencía a los ciudadanos de su propia ciudad, no tendría legitimidad para convencer a Francia. En la necesidad de crear su propia imagen, lejos de la etiqueta del “heredero de Macron”, Philippe se ha distanciado del actual presidente, con el que fue primer ministro durante la pandemia, mostrándose crítico con algunas de sus decisiones.

Ahora, la reciente encuesta publicada por Odoxa-Mascaret apunta a que Philippe (Horizontes) ganaría las elecciones presidenciales con un 52% frente a Jordan Bardella, actual presidente de Agrupación Nacional, quien obtendría un 48%.

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De confirmarse este escenario que presentan los sondeos, Francia se enfrentaría a una elección con dos opciones situadas a la derecha; la continuidad de centro-derecha frente a la alternativa de la extrema derecha, reflejo de la reconfiguración ideológica que vive el país.