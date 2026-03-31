Oriente Próximo
Israel acusa a Hizbulá de la muerte de los cascos azules en el Líbano
António Guterres habla todavía de una "explosión de origen desconocido".
EFE
Nueva York
El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó este martes al grupo chií Hizbulá del ataque que costó la vida a dos cascos azules en el sur del Líbano el lunes, pese a que el secretario general de la organización, António Guterres, habla todavía de una "explosión de origen desconocido".
"En relación con el ataque ocurrido ayer, 30 de marzo, podemos confirmar ahora que las fuerzas de seguridad fueron alcanzadas por artefactos explosivos de Hizbulá en un incidente ocurrido cerca de Bani Ayan, en el sur del Líbano", declaró Dannon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.
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