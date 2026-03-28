Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos diez heridos por ataques con drones rusos contra infraestructura civil en Odesa

Al menos diez personas --incluido un niño-- han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un ataque ruso con drones contra infraestructura civil en la ciudad portuaria de Odesa, situada en el sur de Ucrania, donde se ha registrado un impacto en el techo de un hospital de maternidad.

"Hasta el momento, se sabe que hay diez personas heridas a raíz del ataque enemigo contra la ciudad. Se les está prestando la asistencia necesaria. El personal y los pacientes del hospital de maternidad han sido evacuados. Todos los servicios pertinentes están trabajando en el lugar. Se están evaluando los daños", ha notificado el administrador regional de Odesa, Serhi Lisak, en un mensaje compartido en su canal de Telegram.

Lisak, que inicialmente había informado de cuatro heridos, ha indicado que, además del hospital materno-infantil, cuyo personal y pacientes han logrado ponerse a salvo, se han registrado también "daños parciales entre el cuarto y el quinto piso de un edificio de gran altura" y en varias viviendas aledañas, afectadas por la onda expansiva del ataque.