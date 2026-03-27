Rubio asegura que la operación en Irán concluirá en "cuestión de semanas" y pide "más implicación" para asegurar el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio se sumó este viernes a sus homólogos del G7 en el encuentro iniciado la víspera en la abadía de Vaux-de-Cernay, cerca de París. Esta segunda jornada había despertado una gran expectación ante un posible comunicado conjunto con medidas concretas sobre el conflicto en Irán. Sin embargo, ese interés fue desvaneciéndose a medida que avanzaba la comparecencia del ministro de Exteriores francés, Jean Nöel Barrot, quién evitó anunciar medidas específicas sobre cómo los países aliados pretenden restablecer la libre navegación en el estrecho de Ormuz. "Pedimos un cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles. (...) Reafirmamos la necesidad absoluta de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, de conformidad con la Resolución 28-17 del Consejo de Seguridad", señaló Barrot ante la prensa.

"Es impensable vivir en un mundo en el que las aguas internacionales estén cerradas a la navegación debido a conflictos que no conciernen a los países que necesitan que esa circulación tenga lugar", declaró el jefe de la diplomacia francesa.

Rubio, en cambio, mostró su decepción por el, a su juicio, escaso compromiso del resto de países y les instó a "implicarse más" para que la navegación en el estrecho sea "más segura" y a impedir que Irán establezca un "sistema de peaje" en este paso estratégico, por el que circula el 20% del petroleo que se comercializa en todo el mundo. Sobre el fin de las operaciones en el país persa, el jefe de la diplomacia estadounidense estimó que podrían acabar en "cuestión de semanas" y consideró que Estados Unidos aún puede lograr sus objetivos sin desplegar tropas terrestres.

En una declaración conjunta tras el encuentro en París, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 --Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, y el Alto Representante de la Unión Europea--, reclamaron al "cese inmediato de los ataques contra la población civil y la infraestructura en Oriente Medio", y subrayaron la necesidad de coordinar los esfuerzos de ayuda humanitaria. "No hay justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni para atacar instalaciones diplomáticas", se podía leer en la declaración.

Efectos económicos

Los firmantes destacaron, asimismo, la importancia de mitigar las consecuencias del conflicto para los países socios de la región, y abordaron la conveniencia de impulsar alianzas diversificadas y de coordinar iniciativas para hacer frente a los efectos económicos globales derivados de la crisis, y en particular las perturbaciones en las cadenas de suministro en sectores como la energía, el comercio o los fertilizantes.

Noticias relacionadas

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, expresó este viernes su satisfacción por el hecho de que Estados Unidos e Irán puedan reunirse supuestamente en un futuro próximo en Pakistán. "Según la información de que dispongo, ha habido contactos indirectos y ahora se están preparando para reunirse directamente. Esto al parecer tendrá lugar en Pakistán próximamente y con muy poca antelación. Y es una buena noticia que estas conversaciones puedan celebrarse", dijo Wadephul en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk.