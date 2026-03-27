Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rusia niega estar pasando información de inteligencia a Irán contra objetivos de EEUU

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Irán recluta a niños desde los 12 años para tareas de seguridad en la guerra Irán ha puesto en marcha un plan de reclutamiento para labores de seguridad que permite la participación de niños desde los 12 años en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel, que ya cumple 28 días. “Hemos tenido un gran número de adolescentes y jóvenes que quieren participar en estas actividades y, dadas las edades de quienes solicitaban unirse, hemos fijado la edad mínima en 12 años”, afirmó Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, una unidad militar estratégica de la Guardia Revolucionaria centrada en la seguridad de Teherán.

Israel bombardea en Irán espacios para la producción de misiles balísticos La aviación israelí bombardeó durante la noche posiciones para la producción de misiles balísticos en Teherán y Yazd, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán, recogió un comunicado del Ejército este viernes. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes", aseveraron las fuerzas armadas. Los ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán negocian, con Pakistán mediante, el cese del conflicto. En los últimos días, Israel ha mantenido sus bombardeos contra la república islámica, aunque se han centrado mayoritariamente en objetivos militares en lugar de en políticos.

Estados Unidos se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según Wall Street Journal El Pentágono contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio en plena guerra con Irán que incluirían tropas terrestres, según una información publicada por el diario The Wall Street Journal este jueves. El diario, que cita fuentes del Departamento de Guerra, asegura que este desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya apuesta parece centrarse en negociar con Irán, sin que estas conversaciones hayan llegado a ninguna conclusión hasta la fecha.

La India asegura suministros para 60 días de energía ante la crisis en Oriente Medio El Gobierno de la India afirmó que su seguridad energética es "total" a pesar de la inestabilidad en Oriente Medio, asegurando que cuenta con reservas para 60 días y que todas sus refinerías operan actualmente por encima del 100 % de su capacidad. "La India es un oasis de seguridad energética. Es el cuarto mayor refinador del mundo y el quinto mayor exportador de productos petrolíferos, suministrando combustible refinado a más de 150 países. Al ser un exportador neto, la disponibilidad doméstica de gasolina y diésel está estructuralmente asegurada", aseguró en un comunicado. A pesar de la escalada bélica que afecta a las rutas tradicionales del Golfo, el Gobierno indio sostiene que la estrategia de diversificación ha neutralizado el impacto en el suministro nacional.

Kuwait y Arabia Saudí reportan nuevos ataques en su territorio Kuwait y Arabia Saudí informaron este viernes de nuevos ataques con drones sobre su territorio, en la víspera de cumplirse un mes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron el inicio de la guerra en Oriente Medio. Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país, informó en X el portavoz de la Guardia Nacional, Jad'an Fadel, que también señaló que estas interceptaciones "se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial".

Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países considerados "hostiles" El Ministerio de Deportes de Irán anunció este jueves que se prohíbe la presencia de selecciones nacionales y clubes deportivos iraníes en países considerados "hostiles" hasta nuevo aviso. Las autoridades alegaron en su comunicado que esos países -los cuales no citó- no pueden garantizar la seguridad de los atletas y miembros de los equipos iraníes, en el contexto de la actual guerra contra Israel y Estados Unidos.

Israel dice que Hizbulá ha lanzado este jueves más de 100 proyectiles El Ejército israelí aseguró este jueves que, desde la medianoche, la milicia chií Hizbulá ha lanzado más de 100 misiles contra Israel, según confirmó a EFE una fuente castrense, activando las alertas en el norte del país. En uno de esos ataques murió el israelí Uri Peretz, de 43 años, según ha sido identificado por la prensa local, después de que un cohete impactase contra varios coches aparcados en la localidad norteña costera de Nahariya. Se trata del segundo muerto por un proyectil de Hizbulá desde que este grupo atacara Israel el 2 de marzo, en respuesta a la ofensiva en Irán. En Líbano, la ofensiva israelí por aire y por tierra ya ha causado más de 1.100 muertos y un millón de desplazados.

Israel mata a 16 palestinos en Cisjordania en 25 días, siete de ellos en ataques de colonos Al menos 16 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania ocupada desde el pasado 2 de marzo, tras un último joven fallecido este jueves cerca de Belén debido al disparo de un colono israelí, según confirmó a EFE una fuente de la Media Luna Roja Palestina. Con su muerte, ya son al menos siete los palestinos asesinados en ataques violentos de milicias de colonos en estas tres semanas y media, de acuerdo con datos del grupo legal Yesh Din; un récord sin precedentes.

Trump extiende hasta el 6 de abril su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.