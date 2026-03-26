Oriente Próximo
Trump redobla las amenazas a Irán para que negocie seriamente "antes de que sea demasiado tarde"
Ha afirmado en un mensaje en redes sociales que los negociadores iraníes "son muy diferentes y 'extraños'", apuntando que por un lado están "rogando" alcanzar un acuerdo "y aun así afirman públicamente que solo están 'examinando nuestra propuesta'"
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este jueves una nueva ola de amenazas a Irán respecto a las negociaciones que dice que hay en marcha para poner fin a la guerra, insistiendo en que Teherán manda mensajes encontrados y debe ponerse a negociar con seriedad "antes de que sea demasiado tarde".
Según ha afirmado en un mensaje en redes sociales, los negociadores iraníes "son muy diferentes y 'extraños'", apuntando que por un lado están "rogando" alcanzar un acuerdo "y aun así afirman públicamente que solo están 'examinando nuestra propuesta'".
Así ha cargado contra la posición de Irán diciendo que es todo "falso", al tiempo que ha insistido en que pactar el fin de la guerra va en interés de la República Islámica, que "ya que ha sido militarmente aniquilada y sin ninguna posibilidad de recuperarse".
En este punto, Trump ha redoblado las amenazas a las autoridades iraníes y les ha instado a negociar de forma "seria". "Será mejor que se pongan serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, no habrá vuelta atrás y no será nada bonito", ha afirmado.
Estos mensajes contrastan con la versión de Irán, cuyo ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha negado que haya "negociaciones ni conversaciones" con Estados Unidos para terminar la guerra, aunque ha reconocido "mensajes" desde Washington que, con todo, no son "negociación ni diálogo".
Por su parte, la Casa Blanca ha evitado confirmar que la Administración de Trump haya entregado un plan de 15 puntos a Irán para poner fin a su ofensiva, aunque ha incidido en que hay contactos en marcha. Ese primer ofrecimiento habría sido rechazado por Irán, que considera "excesiva" la propuesta e insiste en que dictará los términos del fin de la guerra, según informó el canal estatal Press TV, citando a un alto funcionario político y de seguridad con conocimiento sobre los contactos.
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