Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia continúa sus ataques a los ferrocarriles ucranianos y daña varias locomotoras

Rusia mantiene sus ataques contra el sistema ferroviario ucraniano y provocó daños con drones en la noche del miércoles a este jueves a varias locomotoras estacionadas en la región de Kirovograd del centro de Ucrania, informó en su canal de Telegram el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba.

El ministro publicó fotografías del taller en el que estaban siendo reparadas las locomotoras que fueron alcanzadas.

Kuleba también confirmó daños en infraestructuras portuarias del sur de Ucrania de los que había informado previamente la Administración Militar de la región de Odesa.

Rusia ataca de forma regular depósitos de locomotoras, vías de tren e incluso trenes de pasajeros en marcha para socavar una de las principales formas de transporte de personas, mercancías, tropas y material militar para Ucrania.