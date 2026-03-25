Alianza trumpista
Trump ficha a Mark Zuckerberg y a Jensen Huang como asesores para la regulación de la IA
La Casa Blanca refuerza su conexión con gigantes tecnológicos como Meta, Nvidia, Oracle, Google o Dell, cuyos directivos pasarán a influenciar las políticas públicas tras realizar donaciones millonarias al actual presidente
En poco más de dos años, Donald Trump ha pasado de amenazar abiertamente con encarcelar a Mark Zuckerberg a ficharlo como asesor del Gobierno de Estados Unidos.
Según adelanta The Wall Street Journal, la administración trumpista formará un comité de expertos de alto nivel que ayudarán a la Casa Blanca a dictar sus políticas en materia de inteligencia artificial, también su potencial regulación.
Además del cofundador y dueño de Meta, el bautizado como Consejo Asesor Presidencial sobre Ciencia y Tecnología (PCAST) estará compuesto por otros magnates de la industria tecnológica como el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang; el presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison; el cofundador de Google, Sergey Brin; y el fundador de Dell Technologies, Michael Dell.
Con esta maniobra, Trump refuerza su cada vez más estrecha alianza con Silicon Valley. Por su lado, las compañías presentes en el consejo pasan a ocupar una posición aún más influyente para condicionar las políticas públicas y hacer que se ajusten a los intereses de su negocio. Meta, Google y Huang a título personal han realizado donaciones millonarias a Trump.
"EEUU tiene la oportunidad de liderar el mundo en IA. Es un honor para mí unirme al consejo del presidente y trabajar con otros líderes del sector para ayudar a que esto sea una realidad", ha celebrado Zuckerberg, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, en declaraciones a The Wall Street Journal.
La semana pasada, Trump presentó su esperado marco legislativo sobre la IA generativa, un decreto no consensuado por el Congreso que pretende impedir que los Estados del país puedan regular esta tecnología, que limita la intervención gubernamental en el sector y que tiene como misión garantizar que EEUU "gana la carrera mundial".
El comité estará copresidido por David Sacks, el inversor aliado de tecno-oligarcas como Elon Musk o Peter Thiel que ha ejercido como responsable de IA y criptomonedas de la Casa Blanca. Su rol ha sido el de puente que ha conectado a Trump con la poderosa industria tecnológica estadounidense.
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