Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

"No llaméis 'acuerdo' a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", ha remarcado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz supuestamente enviado por Estados Unidos a Teherán del que han informado los diarios 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.

En esa línea, la autoridad castrense ha subrayado que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington.