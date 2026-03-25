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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

La Casa Blanca planea trasladar a Oriente Próximo una división de élite de 3.000 efectivos mientras asegura que ha hecho llegar a Irán un plan de 15 puntos con el objetivo de intentar poner fin al conflicto 

Exhibición militar de la Guardia Revolucionaria iraní.

Exhibición militar de la Guardia Revolucionaria iraní. / Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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