Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba 55 drones ucranianos en ocho regiones del país y la península de Crimea

Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 55 drones ucranianos en ocho regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

"Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 55 drones ucranianos de ala fija", reza la nota del Ministerio de Defensa publicada en su canal de Telegram.

Las regiones afectadas por los ataques fueron Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk y la región de Moscú.