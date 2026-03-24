Francia alerta del impacto de las operaciones de EEUU en Oriente Medio: "Es un aliado cada vez más impredecible"

Las operaciones de Estados Unidos en Oriente Medio generan una gran incomodidad a Francia. Así lo reconoció abiertamente el jefe de Estado mayor de la armada, Fabien Mandon, durante su intervención en el Foro de Defensa celebrado este martes en París. Las acciones de Washington tienen "un impacto en nuestra seguridad y en nuestros intereses", admitió Mandon, después de que el país galo se haya visto involucrado en el conflicto, con un soldado muerto y otros seis heridos en un ataque con dron en el norte de Irak.

"Tras una retirada de Afganistán en la que no hubo consulta alguna, acaban de decidir intervenir en Oriente Próximo y Medio sin informarnos (...). Actuamos de inmediato, sorprendidos por un aliado, Estados Unidos, que sigue siéndolo, pero que se está volviendo cada vez más impredecible y ni siquiera se molesta en informarnos cuando decide lanzar operaciones militares", declaró en su comparecencia.

Pese a las tensiones surgidas en los últimos meses con la Administración de Donald Trump, Mandon aclaró que la relación entre ambos países sigue siendo "fuerte y sólida".

En este contexto, el presidente, Emmanuel Macron, ha vuelto a convocar un nuevo consejo de defensa para evaluar la situación en Irán y Oriente Medio.

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El conflicto, que comenzó el 28 de febrero tras una operación israeloestadounidense contra Irán, se ha extendido por toda la región tras los ataques de represalia de Teherán con drones y misiles, obligando a la Armada francesa a desplegar en la zona el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle, además de varias fragatas, en una "misión únicamente defensiva".