Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

Irán lanza al menos seis andanadas de madrugada contra Israel sin causar heridos

Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.

"Los equipos de búsqueda y rescate se dirigen a varios lugares del centro de Israel donde se han recibido informes de impactos. Se ruega a la población que evite congregarse en estas zonas", urge el último comunicado castrense.

Tras la caída de fragmentos y metralla la mañana de este martes, varios edificios fueron dañados en Tel Aviv y hubo también coches quemados, según detallaron los equipos de bomberos y rescate en un comunicado.