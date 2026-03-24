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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas
El régimen iraní lanza una ofensiva contra el centro de Israel mientras el Ejército de Netanyahu bombardea Teherán y combate contra Hezbolá
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán lanza al menos seis andanadas de madrugada contra Israel sin causar heridos
Irán lanzó la madrugada de este martes hasta seis andanadas de misiles contra Israel, según alertó por mensajería el Ejército israelí desde pasada la medianoche hasta cerca de las ocho de la mañana, sin causar heridos pero sí daños en infraestructuras y varios incendios.
"Los equipos de búsqueda y rescate se dirigen a varios lugares del centro de Israel donde se han recibido informes de impactos. Se ruega a la población que evite congregarse en estas zonas", urge el último comunicado castrense.
Tras la caída de fragmentos y metralla la mañana de este martes, varios edificios fueron dañados en Tel Aviv y hubo también coches quemados, según detallaron los equipos de bomberos y rescate en un comunicado.
Irán niega haber atacado con misiles la base militar de EEUU y Reino Unido en Diego García
Irán negó este lunes haber atacado con misiles una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en la isla de Diego García, en el océano Índico. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, calificó en un mensaje en su cuenta de X como "desinformación de Israel" las acusaciones sobre la autoría de Irán de ese ataque de la semana pasada. Bagaei citó una noticia de la televisión Al Yazira que recogía declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien indicó que no podía confirmar la declaración de Israel de que los proyectiles utilizados fueran misiles balísticos intercontinentales iraníes. "Que incluso el secretario general de la OTAN se niegue a respaldar la desinformación más reciente de Israel, es muy significativo: el mundo está completamente harto de estas historias desacreditadas de 'falsa bandera'", escribió el portavoz iraní de Exteriores.
Irán y Hizbulá vuelven a lanzar ataques sobre Israel, que sigue bombardeando Líbano
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este martes nuevos ataques contra varios puntos de Israel, a la vez que sobre bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico, mientras Israel volvió a bombardear el Líbano. Según un comunicado difundido en la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite, se trata de la ola 78 de bombardeos desde Irán contra objetivos en Israel y en la región desde que empezó el conflicto el pasado 28 de febrero. La Guardia Revolucionaria señaló como objetivos Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya ha sido atacada en el pasado.
Llega al Mediterráneo oriental el destructor británico 'HMS Dragon' para la defensa de Chipre
El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes la llegada del destructor 'HMS Dragon' al Mediterráneo oriental, para comenzar "esta noche" labores defensivas en el marco del conflicto en Oriente Próximo, después de que un dron de fabricación iraní impactara en una de las bases militares británicas instaladas en Chipre.
"Puedo confirmar que el 'HMS Dragon' ha llegado al Mediterráneo oriental y esta noche comienza su integración operativa en la defensa de Chipre, junto con nuestros aliados", ha declarado el ministro de Defensa británico, John Healey, ante el Parlamento.
Healey ha destacado asimismo que los aviones Typhoon y F-35 de la fuerza aérea británica "continuaron sus misiones defensivas durante la noche" no solo sobre la isla, sino también sobre Jordania, Qatar y Bahréin. "Una unidad británica de combate contra drones con base en tierra, que opera en una zona de alto riesgo, derribó con éxito dos drones iraníes durante la noche", ha agregado.
Siria denuncia un ataque con misiles contra una base militar en su frontera con Irak
El Gobierno de Siria ha denunciado en las últimas horas un ataque con misiles contra una base militar en la provincia de Hasaka, en el noreste del país, y ha asegurado que el lanzamiento ha tenido lugar desde territorio iraquí.
"El ataque se llevó a cabo con cinco misiles lanzados desde las inmediaciones de Tal al Haua", una localidad situada en el norte de Irak y a 20 kilómetro de la frontera con Siria, según ha señalado el comando de operaciones del Ejército sirio ha señalado a la agencia de noticias estatal SANA.
La base atacada se encuentra "cerca" de la ciudad siria de Al Yarubiyá, ha indicado, antes de confirmar contactos con las autoridades del país vecino "con respecto al incidente". "El Ejército iraquí ha iniciado una operación de búsqueda para localizar a los responsables", ha agregado.
Egipto ve en las palabras de Trump una "oportunidad" para terminar la guerra de Irán
El Ministerio de Exteriores de Egipto ha celebrado este lunes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre unas supuestas negociaciones abiertas con las autoridades de Irán, quienes han negado este extremo, y ha emplazado a "aprovechar esta oportunidad" para poner fin al conflicto, desatado a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero.
"Egipto acoge con beneplácito todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a reducir las tensiones y allanar el camino hacia la desescalada y el fin de la guerra", ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha puesto en "valor" las declaraciones del mandatario estadounidense. "Egipto reconoce la importancia de aprovechar esta oportunidad y, a partir de ella, priorizar el diálogo para detener la escalada y, en última instancia, poner fin a la guerra", ha agregado.
La guerra en Oriente Medio causa la muerte o heridas a 87 niños al día, alerta UNICEF
El director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Chaiban, aseguró este lunes que desde que empezó la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, han muerto o han resultado heridos 87 niños al día.
"Más de 2.100 niños han resultado muertos o heridos, incluidos 206 niños muertos en Irán y 118 en el Líbano. Cuatro niños han muerto en Israel y uno en Kuwait. Estas son las cifras comunicadas y se espera que aumenten a medida que continúe la violencia. Esto supone una media de aproximadamente 87 niños muertos o heridos cada día desde el inicio de la guerra", declaró Chaiban en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York tras regresar del Líbano.
Israel anuncia que ha comenzado nuevos ataques en Beirut
El Ejército israelí informó de que ha comenzado a atacar la noche de este lunes "infraestructura de Hizbulá" en Beirut, la capital del Líbano.
En un breve comunicado explica que dará más detalles tras los ataques, que llegan tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que ha empezado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenado posponer cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní y dar espacio a esas conversaciones.
Tras sus palabras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Trump cree que se pueden conseguir los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, pero afirmó al mismo tiempo que seguirá atacando Irán y a Hizbulá en el Líbano. En el Líbano, los ataques de Israel, que mantiene una ofensiva terrestre en el sur y bombardea a diario su territorio, han causado más de mil muertos y cientos de miles de desplazados.
Liberan a un iraní detenido por intentar entrar a una base de submarinos nucleares en Escocia
Un hombre iraní y una mujer rumana detenidos el pasado jueves por supuestamente tratar de acceder a una base naval en Escocia con submarinos nucleares han sido puestos en libertad, informó este lunes la Fiscalía británica.
El nacional iraní, de 34 años, ha quedado libre mientras continúan las investigaciones, mientras que, en el caso de la mujer, de 31, se le retiran además los cargos, indicó el organismo. Ambos fueron arrestados el 19 de marzo cuando solicitaron autorización para entrar en HM Naval Base Clyde, que alberga los submarinos nucleares del Reino Unido equipados con misiles Trident, lo que les fue denegado.
"Tras examinar detenidamente los hechos y circunstancias del caso, el sospechoso fue puesto en libertad a la espera de continuar las investigaciones", antes de su comparecencia prevista para hoy ante un tribunal escocés, dijo la Fiscalía.
Netanyahu asegura que cualquier acuerdo entre EEUU e Irán contemplará los "intereses vitales" de Israel
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha subrayado este lunes que cualquier acuerdo que alcancen Estados Unidos e Israel tendrá en cuenta los "intereses vitales" de Israel.
"El presidente (Donald) Trump cree que hay opciones de aprovechar los grandes logros de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- y de las fuerzas militares estadounidenses para hacer realidad los objetivos de la guerra en un acuerdo, un acuerdo que incluya nuestros intereses vitales", ha afirmado en un discurso publicado en redes sociales.
En su conversación con su "amigo" Trump, Netanyahu ha insistido en que "vamos a proteger nuestros intereses vitales en cualquier acuerdo". Sin embargo, ha subrayado que "seguimos atacando tanto en Irán como en Líbano". "Estamos desmantelando metódicamente el programa de misiles y el programa nuclear y seguimos golpeando fuerte a Hezbolá", ha explicado aludiendo al partido-milicia chií libanés. Así, ha destacado que "eliminamos hace unos días a otros dos científicos nucleares más".
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