El ataque antisemita contra cuatro ambulancias aviva el pánico entre la comunidad judía de Londres

La Policía Metropolitana de Londres está buscando a tres personas sospechosas de prender fuego a cuatro ambulancias de una organización judía de la capital británica en la madrugada de este lunes, en un acto calificado por las autoridades como "antisemita". El incidente, sin víctimas mortales ni heridos, ha desatado una ola de reacciones por parte de los principales representantes políticos y ha generado un importante revuelo mediático. Los agentes están investigando si se trata de un acto con motivaciones terroristas, mientras crece el pánico entre la comunidad hebrea ante un posible aumento de la violencia a raíz de los conflictos en Oriente Medio.

Los hechos se han producido sobre la 1.45 horas de la madrugada en Golders Green, un barrio del noroeste de Londres con una presencia destacada de la comunidad judía. Tres individuos con el rostro cubierto han penetrado en el aparcamiento de una sinagoga local y han prendido fuego a cuatro ambulancias de Hatzola, una organización benéfica que presta servicio a los vecinos de la zona. Las llamas han provocado la explosión de los cilindros de oxígeno de los vehículos, pero no han provocado heridos. "Se han evacuado las viviendas cercanas por precaución, lo que ha supuesto el desplazamiento de 34 residentes, y se han cerrado algunas calles", ha asegurado el superintendente Luke Williams.

Condena efusiva

Williams ha confirmado que la unidad antiterrorista está liderando la investigación, aunque ha señalado que todavía es pronto para sacar conclusiones sobre los motivos detrás del incidente. Aún así, representantes de los principales partidos se han desplazado al lugar a primera hora de la mañana para mostrar su solidaridad con la comunidad judía. "El antisemitismo es un odio antiguo, pero sigue muy vivo en nuestro país. Todos nosotros, sobre todo los que no somos judíos, debemos despertar, alzarnos y colaborar con nuestros amigos y vecinos judíos para hacer frente a este odio despreciable", ha asegurado el ministro de Sanidad, Wes Streeting, en una declaración ante los medios.

Poco antes, el primer ministro, Keir Starmer, publicaba un mensaje en sus redes sociales en el que calificaba el incidente como "antisemita" y "profundamente impactante". Starmer ha mostrado su solidaridad con la comunidad judía y ha tratado de disipar cualquier duda sobre la defensa de este grupo por parte de su Gobierno, en un nuevo intento de silenciar las críticas recibidas por los laboristas en la etapa de Jeremy Corbyn, un firme defensor de la causa palestina y mucho más tibio a la hora de condenar posibles actos antisemitas.

Críticas al Gobierno

Aún así, el Gobierno ha recibido duras críticas por parte de la comunidad judía, que exige medidas más contundentes para frenar lo que consideran un auge del extremismo. "Por desgracia, la comunidad judía no está impresionada por la presencia de políticos diciendo que estamos todos juntos y que van a hacer todo lo que esté en su mano. Hemos tenido sucesivos Gobiernos que han tolerado todo, desde las marchas del odio hasta los discursos de odio, y que no han hecho nada para pararlo", ha dicho el director de la organización Campaign Against Antisemitism, Gideon Falter, en declaraciones a Sky News.

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Falter ha pedido al Ejecutivo que prohíba las manifestaciones convocadas por organizaciones propalestinas y que implemente medidas para frenar el "extremismo" propagado en las escuelas y en las universidades británicas. "No basta con limitarse a tranquilizar a la gente y decir que se van a intensificar las patrullas policiales en la zona. Según nuestras encuestas, la mayoría de los judíos de este país afirman que, debido a estos episodios, ya no ven un futuro a largo plazo en Gran Bretaña".