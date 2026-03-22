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Crisis en la isla
Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana
El Sistema Eléctrico Nacional cubano sufrió un apagón total este sábado a las 18:38 hora local, el séptimo en los últimos dieciocho meses
EFE
La Habana
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