Alerta ecológica
La petrolera italiana ENI y la libia NOC asumen el rescate del metanero ruso a la deriva, que será llevado a Libia
Las compañías, con plataformas en la zona en la que el navío se encontraba en los últimos días, informan que el rescate, que evitará un desastre ecológico y daños a sus infraestructuras, es factible
El metanero ruso Arctic Metagaz, a la deriva desde hace dos semanas después de un ataque del que Rusia responsabilizó a Ucrania, y que amenazaba con provocar una gran desastre ecológico, será finalmente remolcado a un puerto de Libia para garantizar su seguridad. Así lo han comunicado la petrolera italiana ENI y su homóloga local, la National Oil Corporation (NOC), que han asumido el control de la operativa con el objetivo de evitar una catástrofe.
La decisión se ha tomado con urgencia después de que el viento y las corrientes marinas desplazaran el navío —completamente abandonado y sin gobierno después que la tripulación lo abandonara— hacia una zona de alta densidad de infraestructuras petroleras, en aguas libias. De hecho, el buque se encontraba peligrosamente en un área crítica que alberga oleoductos submarinos, plataformas de perforación y otros petroleros, lo que aumentaba exponencialmente el riesgo de una colisión de consecuencias imprevisibles.
Rescate factible
Para neutralizar la amenaza, la petrolera estatal libia, a través de su filial Mellitah y en alianza con ENI, ha contratado a una firma internacional especializada en la gestión de siniestros marítimos y plataformas offshore, según han puntualizado. Ambas compañías han asimismo comunicado en una nota conjunta que este contrato de emergencia busca gestionar la crisis del buque dañado, y prevenir cualquier posible filtración de su carga en aguas del Mediterráneo.
De hecho, pese a la gravedad de la situación, la NOC sostiene que resolver esta amenaza ambiental es totalmente factible. Para ello, las dos empresas, que trabajan en la explotación de hidrocarburos en Libia, ha subrayado "que el buque será remolcado a uno de los puertos libios en condiciones de seguridad tras coordinarse con las autoridades competentes, en particular con la Autoridad Portuaria".
Asimismo, se ha informado de que "se ha constituido una sala de emergencia para coordinar todas las operaciones relacionadas y supervisar directamente la situación bajo la dirección del presidente del consejo de administración de la NOC".
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