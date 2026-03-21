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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski anuncia una nueva ronda de conversaciones en EEUU entre las delegaciones ucraniana y estadounidense
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
154 drones
Rusia atacó Ucrania en las últimas horas con 154 drones suicidas y aunque las defensas aéreas pudieron derribar o neutralizar 148, el ataque dejó a la ciudad de Cherníguiv, en el norte del país, sin suministro eléctrico. "Cherníguiv ha quedado completamente sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques de la Federación de Rusia contra la infraestructura energética en la región" homónima, señaló el Ayuntamiento en un mensaje de Telegram.
Rusia denuncia los ataques "temerarios" de Ucrania contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream
Las autoridades de Rusia han denunciado este viernes los ataques "temerarios" de las fuerzas ucranianas contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream, que sirven para transportar gas natural desde territorio ruso a Turquía a través del mar Negro, una situación que se produce a medida que Moscú "comete actos terroristas contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales".
"Estas acciones temerarias de Kiev son coherentes con los ataques terroristas autorizados contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales del Mediterráneo y el mar Negro, así como contra la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio, una empresa con importante capital extranjero", ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, en un comunicado.
Francia incauta en el Mediterráneo un petrolero sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' de Rusia
La Armada de Francia ha anunciado este viernes la incautación del buque 'Deyna', con bandera de Mozambique y sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' de Rusia, una operación encabezada por París en la que han participado otros "socios", entre ellos Reino Unido.
"Mantenemos el rumo. La Armada francesa capturó en el Mediterráneo otro buque de la 'flota fantasma', el 'Deyna'", ha afirmado el presidente francés, Emmanuel Macron. "La guerra en Irán no impedirá que Francia siga apoyando a Ucrania, donde continúa la guerra de agresión de Rusia", ha añadido.
Ucrania dice estar ayudando a reforzar la defensa aérea de cinco países de Oriente Medio
Ucrania trabaja con cinco países de Oriente Medio para ayudarles a protegerse de los drones Shahed iraníes y a construir su sistema de defensa aérea, según dijo este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de ser informado por el jefe de su Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, de los resultado de su reciente gira por países afectados por los bombardeos de Irán.
El presidente ucraniano insistió en X en que EE. UU. también ha pedido la asistencia de expertos de Kiev a su personal militar en sus esfuerzos por defender “dos zonas” de Oriente Medio.
Rostec suministra una partida de sistemas antiaéreos Pantsir-S al Ejército ruso
La compañía Visokotochniye Kompleksi (Sistemas de Alta Precisión) de la corporación armamentística rusa Rostec informó este viernes del envío de una partida de sistemas de misiles y artillería antiaérea Pantsir-S a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.
"Las máquinas de combate superaron todas las pruebas necesarias y fueron recibidas por los representantes del Ejército", señaló la empresa en su canal de Telegram, en el que publicó un vídeo con los sistemas antiaéreos.
Muere un civil ruso en la región de Bélgorod tras ataque de dron ucraniano
Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza rusa de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano, según el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
"Noticias tristes desde el distrito de Shebékino. En la localidad de Murom murió un civil tras el ataque de un dron. El hombre murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", escribió en Telegram.
Hungría mantiene su veto al préstamo de 90.000 millones a Ucrania
Hungría mantuvo este jueves el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania, pese al gesto de Bruselas para ayudar a reanudar el suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, mientras los Estados miembros aumentaron la presión sobre Budapest y anunciaron que esperan entregar el primer tramo de ayuda a Kiev en abril.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llegó a la cumbre de líderes europeos dejando claro que, como viene haciendo desde finales de enero, bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros mientras no se restablezca el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Moscú.
IU rechaza la ayuda de Pedro Sánchez a Ucrania porque "alimenta" la guerra
IU ha manifestado este jueves que rechaza "la decisión unilateral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un nuevo paquete de ayudas a Ucrania, por valor de 1.000 millones de euros, para coproducir drones, radares y misiles, pues "alimenta el conflicto bélico" en vez de optar por salidas negociadas.
En un comunicado, IU ha informado de la decisión adoptada por su Comisión de Internacional el día después del anuncio de Sánchez, hecho tras su reunión en la Moncloa con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en su cuarta visita a España desde la invasión rusa de hace cuatro años.
IU ha señalado que prolongar la ayuda para armamento a Ucrania es una decisión "profundamente equivocada", porque España debería mantener una posición de resolución pacífica de los conflictos armados.
Orbán mantiene su veto al préstamo y la UE aumenta la presión, con la idea de entregarlo en abril
Hungría mantuvo este jueves el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania, pese al gesto de Bruselas para ayudar a reanudar el suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, mientras los Estados miembros aumentaron la presión sobre Budapest y anunciaron que esperan entregar el primer tramo de ayuda a Kiev en abril.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán llegó a la cumbre de líderes europeos dejando claro que, como viene haciendo desde finales de enero, bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros mientras no se restablezca el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Moscú.
Distintas delegaciones europeas habían adelantado antes de la reunión la posibilidad de que Orbán insistiera de nuevo en la condición que pone para dar luz verde a la ayuda a Ucrania y de que no hubiera un desbloqueo en esta cumbre. También reconocieron que el dirigente húngaro puede estar utilizando el tema del oleoducto para sacar rédito en las elecciones parlamentarias del próximo 12 de abril.
Zelenski defiende ante Orbán que el préstamo de 90.000 millones es "crítico" para salvar vidas en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido ante los líderes de la UE, incluido el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que para su país es "crítico" para poder salvar vidas que se cumpla con el acuerdo para la entrega de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que bloquea el mandatario húngaro.
Zelenski ha intervenido por videoconferencia en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que Orbán ha vuelto a dejar claro que no tiene intención de desbloquear la tramitación de dicho préstamo hasta que su país no empiece a recibir el petróleo a través del oleoducto de Druzhba.
Desde hace tres meses, les ha dicho el mandatario ucraniano a los líderes europeos, el préstamo --"la garantía de seguridad financiera más importante para Ucrania-- "no está funcionando". "Esto es crítico para nosotros. Es un recurso para proteger vidas", ha defendido, según los extractos de su intervención que ha compartido en redes sociales.
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