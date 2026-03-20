Estas son las 6 empresas que pueden disparar sus beneficios con la guerra de Trump en Irán

"Se necesita dinero para acabar con los malos". Bajo este lema, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha solicitado 200.000 millones de dólares en fondos adicionales para financiar la guerra que, junto a Israel, ha lanzado contra Irán.

La administración de Donald Trump planea desde hace tiempo engrasar la maquinaria del Pentágono. El pasado enero, el presidente afirmó que el presupuesto del ejército para 2027 debía aumentar de 1 billón a 1,5 billones de dólares, casi duplicando el gasto en armamento del último año en la Casa Blanca de su predecesor, Joe Biden.

El conflicto en Oriente Medio no ha hecho más que acelerar el rearme de EEUU, el país que más invierte en su presupuesto militar del mundo. En 2025, la primera potencia mundial destinó unos 997.310 millones de dólares a sus Fuerzas Armadas, muy lejos de China, que destinó unos 313.660 millones.

Aviones fabricados por Lockheed Martin. / Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

Empresas beneficiadas

La ofensiva militar de Washington para decapitar el régimen de los ayatolás ha incendiado una región ya históricamente turbulenta. Sin embargo, la maniobra de Trump también beneficiará directamente a las compañías armamentísticas estadounidenses a las que su gobierno ha pedido aumentar su producción de armas para hacer frente a la reducción de existencias causada por la guerra contra Teherán y en Ucrania.

La mayor empresa que puede lucrarse con el conflicto en Irán es RTX Corporation, anteriormente conocida como Raytheon Technologies Corporation, valorada en 277.000 millones de dólares. Esta multinacional militar y aeroespacial fabrica los misiles de crucero Tomahawk, capaces de recorrer grandes distancias y eludir la detección por radar. También fabrica los sistemas de defensa aérea Patriot, que vende tanto a EEUU como a países de la OTAN. En febrero, selló acuerdos a largo plazo con el Pentágono para aumentar su producción, informa TIME. Sus acciones han caído un 1,56% desde el inicio del conflicto.

Otro gigante armamentístico que se frota las manos con la guerra es Lockheed Martin, valorada en 148.000 millones. Esta compañía es conocida por fabricar el caza F-35 Joint Strike Fighter, las baterías de misiles Patriot y el sistema de defensa THAAD, capaz de detectar y destruir misiles balísticos enemigos tanto dentro como fuera de la atmósfera terrestre. En enero selló un acuerdo con el Pentágono para producir más interceptores Patriot y THAAD. Sus acciones han caído un 3,13% desde el inicio del conflicto.

Imagen de archivo de sistemas de lanzamiento de misiles Patriot. / Kay Nietfeld/dpa - Archivo

Boeing es otra de esas multinacionales. El fabricante aeronáutico estadounidense, más conocido por su negocio en la aviación comercial, fabrica el caza F-15, el avión de guerra electrónica EA-18G Growler, los radares PAC-3 que utilizan las baterías antimisiles Patriot. El pasado otoño, la compañía anunció que se le había adjudicado un contrato por 2.700 millones para fabricar más unidades de esos radares. Valorada en 163.000 millones, sus acciones han caído un 11,58% desde el 28 de febrero.

Hay otras tres corporaciones armamentísticas de EEUU que podrían verse beneficiadas por las operaciones militares en Irán, según la revista TIME. Se trata de Northrop Grumman (103.000 millones de valoración), que fabrica la flota de bombarderos furtivos B-21 Raider y los motores de los misiles que utiliza el ejército; L3Harris (69.000 millones), que diseña sensores de localización para guiar a drones y aviones militares y motores para cohetes; y General Dynamics (96.000 millones), que fabrica los tanques M1 Abrams, los vehículos de combate Stryker y los submarinos de la clase Virginia de la Armada estadounidense.

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A pesar de que el conflicto alimenta su negocio, su cotización bursátil también se ha visto afectada. Desde que EEUU e Israel lanzaro su ataque contra Irán, sus acciones han caído un 1,41%, un 0,23% y un 2,08% respectivamente.