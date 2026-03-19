El Reino Unido declara la emergencia sanitaria por un brote de meningitis entre universitarios: al menos dos muertos y 27 afectados

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en sus siglas en inglés) ha declarado una inusual emergencia nacional tras la detección de 15 casos de meningitis en un brote originado entre los estudiantes de la Universidad de Kent, en el sureste de Inglaterra. Otros 12 casos están bajo investigación, algo que ha elevado la cifra de casos confirmados o sospechosos a 27. Las autoridades sanitarias han iniciado un proceso de vacunación y han pedido extremar las precauciones tras la muerte de dos estudiantes en los últimos días.

Todo apunta a que el brote se originó en tres fiestas universitarias celebradas a principios de marzo en el Club Chemistry de Canterbury. Según el relato de los estudiantes, la sala se encontraba al borde de su capacidad y muchos de los asistentes compartieron vapeadores, algo que habría facilitado el contagio. Aun así, las autoridades sanitarias consideran que este brote es “muy inusual” y apuntan a que la rápida transmisión se debe a una evolución de la bacteria.

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“Lo normal es que se den casos esporádicos de meningitis, normalmente en pacientes aislados. De hecho, la mayoría de los días se registra uno en el Reino Unido. Obviamente, en este caso el número es mucho mayor. Lo que resulta especialmente llamativo e inesperado de este episodio es el gran número de casos, todos ellos originados en lo que parece ser un único evento”, ha asegurado a la BBC el director científico de la UKHSA, Robin May.

Además de la Universidad de Kent, también se han registrado casos en la Universidad Christ Church de Canterbury y en cuatro colegios. Las autoridades sanitarias también han confirmado otro cuadro infeccioso en un centro de educación superior en Londres, algo que ha llevado a lanzar una alerta a todos los médicos de Inglaterra para que mantengan un “alto índice de sospecha” con los pacientes de entre 16 y 30 años que presenten síntomas consistentes.

Colas para vacunarse

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, ha anunciado la apertura de cuatro centros de vacunación en Canterbury con 11.000 dosis de la vacuna MenB disponibles, de las cuales cerca de 5.000 han sido entregadas a la Universidad de Kent. Al menos 600 de ellas ya han sido administradas por enfermeras. También se han recetado antibióticos a todas las personas asistentes a las fiestas donde se originaron los brotes, los cuales reducen el riesgo de contagio y de propagación de la enfermedad en un 90%.

El brote ha desatado la alarma entre los estudiantes del sureste de Inglaterra. Muchos de ellos han abandonado los campus y se han ido con sus familias, mientras otros hacen largas colas frente a los centros de vacunación para recibir la dosis. Streeting ha asegurado que el Servicio Nacional de Salud (NHS) cuenta con existencias suficientes, a pesar de que algunas farmacias han informado de problemas de abastecimiento debido a la alta demanda. Actualmente la vacuna sólo se administra de forma gratuita entre los recién nacidos, mientras que en la sanidad privada su precio se eleva hasta las 110 libras (127 euros).

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Algunos estudiantes han criticado la lentitud con la que las autoridades han respondido al brote y han mostrado su preocupación por la posibilidad de que el número de casos siga aumentando en los próximos días. Una posibilidad que contemplan desde la UKHSA. “En brotes como este, lo normal es que se produzca un pequeño aumento en el número de casos pendientes, así que sospecho que esa cifra subirá ligeramente”, ha asegurado el doctor Robin May. La agencia señala, sin embargo, que no hay datos que indiquen ningún nuevo brote de contagio.