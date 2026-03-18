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Ante la presión internacional

Pakistán anuncia una tregua de cinco días en Afganistán

La decisión llega tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía

Servicios de salvamento entre los escombros del centro sanitario de Kabul atacado por Pakistán.

Servicios de salvamento entre los escombros del centro sanitario de Kabul atacado por Pakistán. / EFE

EFE

Islamabad

El Gobierno de Pakistán anunció este miércoles una tregua de cinco días en su ofensiva militar en Afganistán tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía, apenas dos días después de un bombardeo en Kabul contra un hospital que, según los talibanes, dejó centenares de víctimas civiles.

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