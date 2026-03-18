Premios Laik Región de Murcia
Ante la presión internacional
Pakistán anuncia una tregua de cinco días en Afganistán
La decisión llega tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía
EFE
Islamabad
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- Cuenta atrás para la apertura del Arco Noroeste: ¿desde qué municipios se podrá tomar y cuántos enlaces tendrá?
- La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
- Educación elimina la penalización para los docentes que rechacen una plaza de interino
- Más de dos millones y medio de euros para el mayor jardín público de Cartagena: Lucas saca pecho con la transformación de Los Canales
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