Macron presenta el nuevo portaaviones nuclear 'France Libre', una apuesta estratégica frente al "vasallaje"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó este miércoles los detalles del nuevo portaaviones que reemplazará al actual 'Charles de Gaulle' a partir de 2038, en una apuesta estratégica que refuerza las ambiciones militares del país y que busca evitar el "vasallaje estratégico".

Bajo el nombre de 'France Libre', el nuevo buque de 77.000 toneladas "será capaz tanto de lanzar como de recuperar aeronaves", explicó el presidente, matizando que actualmente la mayoría de los portaaviones lanzan las aeronaves y luego reconfiguran la cubierta de vuelo para su recuperación, "lo que limita la capacidad operativa".

El proyecto representa un desafío tecnológico y militar, ya que según el jefe de Estado, "será el mayor buque militar construido en Francia" que contará, además, con tres rieles de catapulta, en lugar de los dos actuales, y maximizará la capacidad de despegue de las 40 aeronaves embarcadas, además de albergar a unos 2.000 marineros.

La gran sorpresa, sin embargo, llegó con el anunció del nombre que portará el portaaviones. Hasta el momento, y tal y como marca la tradición, los buques-insignia de la Armada francesa han llevado nombres de militares, como el actual Charles de Gaulle, o Clemenceau, Foch… Con 'France Libre', el Gobierno quiere lanzar un mensaje de historia e identidad nacional.

"Estamos ante algo más que un buque de guerra (...) Estas cifras hablan de la ambición que nos guía", aseguró Macron. 'France Libre' es más que una renovación del actual 'Charles de Gaulle'. Se presenta como un símbolo del poder militar francés y de la puesta en marcha del plan de relanzamiento de la defensa del país, así como de su industria militar. Además, este proyecto, Francia aspira a estar al nivel de Estados Unidos, siendo ambos los únicos países que cuentan con portaaviones de propulsión nuclear.

Guerra en Oriente Medio

Durante su visita a los astilleros del Grupo Naval Indre cerca de Nantes, Macron subrayó la necesidad de que el país pueda demostrar la "determinación de actuar solos si es necesario y con los aliados si es posible", y volvió a destacar la importancia de que Europa financie su defensa.

"Debemos acelerar aún más, invertir más, asumir más riesgos y producir con mayor rapidez", insistió el mandatario poniendo como referencia a la guerra en Ucrania que "no se detendrá mañana" y al conflicto en Oriente Medio que "obligará a Europa a tener una mayor presencia". "Todo esto pone a prueba nuestra capacidad no solo para innovar, sino también para producir más rápido, a mayor escala, para algunos de nuestros socios, si queremos ser más competitivos y estar presentes en estos mercados de exportación", explicó.

"Tenemos que ser temidos. Para ser temidos tenemos que ser poderosos y para ser poderosos, estar dispuestos a hacer esfuerzos. Seamos irreductibles, unidos y sin descanso con esos esfuerzos", subrayó el presidente francés, que resumió su mensaje en tres palabras: "potencia, independencia, resistencia".

El anuncio de la construcción del 'France Libre' se produce mientras Francia despliega ocho fragatas, dos portahelicópteros y su actual portaaviones, 'Charles de Gaulle', en el Mediterráneo oriental y en Oriente Medio. El presidente calificó esta operación de un despliegue a gran escala "sin precedentes", lo que convierte al país en la nación europea con la presencia más destacada en la región.

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Mientras Macron se enfunda en el traje militar, sus ciudadanos no están del todo convencidos a llevar a cabo una intervención militar en el conflicto de Oriente Medio. Según la última encuesta de Elabe para BFM-TV publicada este miércoles, el 70% se opone a cualquier intervención, una cifra que ha ido en aumento durante las últimas dos semanas.