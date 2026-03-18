Conflicto internacional
Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias y Clara López, entre los participantes de la flotilla a Cuba
Una primera delegación partió desde Italia con más de cuatro toneladas de medicamentos
EFE
Los líderes de izquierda Jeremy Corbyn, Clara López y Pablo Iglesias están entre las decenas de legisladores, sindicalistas y políticos que participarán en un convoy de ayuda humanitaria a Cuba que tiene planeado llegar a la isla este fin de semana.
La iniciativa, llamada flotilla 'Nuestra América', contará también con la participación de Cuban Americans for Cuba, una red de activistas cubano-estadounidenses que se sumará a la entrega de suministros y a las actividades previstas en la capital cubana, de acuerdo con un comunicado.
Entre los participantes figuran el británico Jeremy Corbyn, la colombiana Clara López, el español Pablo Iglesias, el streamer estadounidense Hasan Piker, el grupo irlandés Kneecap y el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls. También participarán Gerardo Pisarello Prados, parlamentario español, y David Adler, co-coordinador general de la Internacional Progresista.
Según los organizadores, una primera delegación partió desde Italia con más de cuatro toneladas de medicamentos, que forman parte de un total superior a 20 toneladas de ayuda que el convoy prevé distribuir por vía aérea, terrestre y marítima en distintas zonas de Cuba. La misión se desarrolla en un contexto de dificultades económicas en Cuba y de prolongadas tensiones en las relaciones entre el país y Estados Unidos.
Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el bloqueo petrolero de EEUU, que ha causado un parón casi total de la economía.
Washington y La Habana han confirmado recientemente acercamientos diplomáticos entre ambos Gobiernos y Cuba anunció esta semana cambios económicos que relajan las restricciones a la inversión privada en la isla, sujeta desde los años 60 a un embargo por parte de EEUU.
- La Reina Sofía estará el Viernes Santo en Murcia para ver la procesión de los Salzillos
- El estado de los acuíferos del Segura empeora: tres masas de agua subterránea deterioran su situación
- Cuenta atrás para la apertura del Arco Noroeste: ¿desde qué municipios se podrá tomar y cuántos enlaces tendrá?
- La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
- Educación elimina la penalización para los docentes que rechacen una plaza de interino
- Más de dos millones y medio de euros para el mayor jardín público de Cartagena: Lucas saca pecho con la transformación de Los Canales
- Pérez-Reverte echa el primer vistazo al monumento a Alatriste: 'Reconozco su cara y su actitud de viejo
- Este es el pueblo de Murcia que participará en 'El Gran Prix del Verano' 2026