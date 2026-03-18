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Guerra en Oriente Próximo

Israel anuncia el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán en un nuevo bombardeo contra Teherán

Katz adelanta "sorpresas significativas en todos los frentes" que "recrudecerán la guerra" en Irán y Líbano

Equipos de rescate de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) trabajan en el lugar donde se encuentra un edificio dañado por un ataque aéreo en Teherán.

Equipos de rescate de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) trabajan en el lugar donde se encuentra un edificio dañado por un ataque aéreo en Teherán. / EP

EP

Madrid

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este miércoles el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Jatib, en un nuevo bombardeo contra la capital iraní, Teherán, en el marco de la ofensiva desatada junto a Estados Unidos, en la que también han muerto el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.

"El ministro de Inteligencia iraní ha sido asesinado esta noche", ha dicho Katz, antes de subrayar que Jatib "estaba a cargo del sistema asesino y de represión interna en Irán y de promoción de amenazas externas". "La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre", ha amenazado, según un comunicado facilitado por su oficina.

Así, ha destacado que la muerte de Jatib llega después de la de Lariyani y la del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, asesinados el 16 de marzo en bombardeos contra Irán. Sus muertes fueron confirmadas horas después por las autoridades iraníes, que han prometido responder.

"La intensidad de los ataques contra Irán está aumentando. Estamos en medio de una victoria decisiva", ha asegurado Katz, quien ha prometido que las fuerzas israelíes "seguirán cazando a todos" los altos cargos iraníes, incluidas autorizaciones para atacar a todos ellos "sin necesidad de un permiso adicional".

Por otra parte, ha adelantado que "durante la jornada se prevén sorpresas significativas en todos los frentes que recrudecerán la guerra que estamos llevando a cabo contra Irán y contra Hezbolá en Líbano", en referencia a la campaña de bombardeos y la invasión terrestre lanzada después de que el partido-milicia disparara proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato de Jamenei.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

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Por su parte, las autoridades libanesas han denunciado más de 900 muertos por los ataques israelíes, que han dejado además más de un millón de desplazados, en medio de críticas por parte de Naciones Unidas y diversas ONG internacionales por las órdenes de evacuación israelíes, que afectan a todo el sur del país y partes de la capital, Beirut.

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