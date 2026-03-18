Irán defiende sus ataques en el estrecho de Ormuz: "La situación actual se debe al uso ilegal de la fuerza por parte de EEUU e Israel"

Irán ha defendido este miércoles sus ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz como parte del conflicto con Estados Unidos e Israel. Los representantes del régimen de Teherán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) se han quedado prácticamente solos en la defensa de su posición en la reunión extraordinaria que el Consejo de la organización, dependiente de las Naciones Unidas, ha convocado en su sede en Londres para evaluar la situación en la región y su impacto en el tráfico marítimo y en el comercio internacional.

"Los riesgos y las perturbaciones marítimas que se están debatiendo actualmente no pueden entenderse, evaluarse ni abordarse adecuadamente sin tener en cuenta las circunstancias que los han provocado", ha asegurado en su intervención el delegado de Irán. "La causa fundamental de la situación actual es clara: radica en el reciente uso ilegal de la fuerza y la agresión militar por parte de Estados Unidos y del régimen israelí contra la República Islámica de Irán", ha añadido.

Prácticamente, todos los miembros del Consejo, formado por 40 países, han condenado los ataques con proyectiles, misiles, drones y minas marinas contra al menos 18 buques mercantes en la región. Unos ataques que han provocado al menos siete muertos y cuatro desaparecidos. Casi un centenar de delegaciones, lideradas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), han apoyado un documento en el que acusan a Irán de "poner en peligro la vida de marinos inocentes" y de "socavar gravemente" la seguridad y la protección marítima, además de provocar "graves consecuencias económicas y humanitarias" con el bloqueo del tráfico marítimo.

Críticas de EEUU

Especialmente críticos han sido los representantes de Estados Unidos e Israel, quienes han acusado al régimen de Teherán de promover la inestabilidad la región mediante el patrocinio de grupos terroristas y de vulnerar el derecho internacional con sus ataques contra buques comerciales. La delegada estadounidense, Rosie Seville, ha abierto la puerta a la adopción de medidas para evacuar "de forma segura", a través de un corredor, a los buques mercantes que siguen bloqueados en el Golfo Pérsico con un total de cerca de 20.000 tripulantes a bordo.

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Los ataques de Irán han sido abordados de una forma mucho más contenida por parte de Rusia, cuya delegación ha mostrado su "escepticismo" por el planteamiento de la reunión extraordinaria al considerar que atribuye la responsabilidad únicamente a una de las partes involucradas en el conflicto, haciendo "caso omiso" a las causas que dieron lugar a esta situación, en referencia a los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel. "A nadie le preocupa la población civil en Irán", han asegurado los representantes de la delegación rusa. China, por su parte, también ha pedido reflexionar sobre las causas que han originado el conflicto y ha hecho un llamamiento a todas las partes a detener las hostilidades.