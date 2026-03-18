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Nueva era en Venezuela

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa

EFE

Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país sudamericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas y su posterior encarcelamiento en una prisión de Nueva York.

"Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", escribió Rodríguez en Telegram.

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Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista.

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